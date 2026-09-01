XXL Street Food Festival a Mercallo: tre giorni di gusto e musica in via Lago

Dal 4 al 6 settembre cibo di strada, birre artigianali, gonfiabili e dj set nell’area feste di via Lago

L’area feste di via Lago a Mercallo ospita dal 4 al 6 settembre l’XXL Street Food Festival. L’appuntamento, patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con la Pro Loco Mercallo, propone tre giornate di festa dedicate al cibo di strada.

I camioncini proporranno specialità gastronomiche accompagnate da selezioni di birre artigianali. Ad animare la manifestazione ci penseranno le performance dei musicisti di strada e i dj set presenti durante tutte le serate. Per le famiglie e i più piccoli sarà allestita anche un’area con giochi gonfiabili.

Venerdì 4 e sabato 5 settembre la festa comincerà alle 18:00 e proseguirà fino a mezzanotte. Domenica 6 settembre la manifestazione riprenderà invece dalle 11:00 per proseguire fino alle 24:00.

L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti. Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale XXLStreetFoodFestival.