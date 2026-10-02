A Varese completate le assegnazioni del piano Aler: assegnati nove alloggi a canone moderato

Si è conclusa con un bilancio molto positivo la procedura per l’assegnazione dei nove appartamenti a canone moderato promossa da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio nella città di Varese. Alla scadenza del bando sono pervenute complessivamente 23 domande, delle quali 12 sono risultate idonee ed ammissibili. L’iniziativa ha intercettato una richiesta forte da parte del ceto medio e dei lavoratori dei servizi essenziali: ben sette candidature ammesse arrivano infatti dal personale del Servizio Sanitario Nazionale, affiancate da domande presentate da insegnanti, ricercatori, dipendenti pubblici e giovani coppie.

Gli immobili messi a disposizione sono stati completamente ristrutturati e vantano metrature generose, comprese tra i 56 e i 115 metri quadrati. I contratti di locazione prevedono condizioni economiche vantaggiose, con canoni mensili che oscillano tra i 400 e i 625 euro, cifre comprensive anche delle spese di gestione. Si tratta di una misura concreta per dare sollievo a chi, pur disponendo di un reddito regolare da lavoro, si trova ad affrontare costi di affitto sempre più elevati nel mercato privato.

Il riscontro del territorio e la sanità in prima fila

La presenza numerosa di personale sanitario tra i candidati idonei conferma quanto l’offerta sia andata a colpire un’esigenza sentita sul territorio varesino. La formula dei canoni sostenibili permette di offrire risposte concrete a chi garantisce quotidianamente servizi fondamentali per la collettività, ma fatica a trovare un alloggio accessibile vicinanza al luogo di lavoro.

«Siamo estremamente soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto – il commento di Stefano Cavallin, presidente di ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio – perché dimostra che questa formula abitativa intercetta un bisogno reale e concreto. Il dato delle sette candidature provenienti dal personale del Servizio Sanitario Nazionale è particolarmente significativo, così come la presenza di insegnanti, ricercatori, dipendenti pubblici e giovani coppie. Sono persone che lavorano, contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre comunità e che oggi possono trovare in questi alloggi una risposta concreta alla necessità di una casa di qualità a un canone sostenibile».

La sinergia con Regione Lombardia e i prossimi passi

L’operazione condotta dall’azienda per l’edilizia residenziale si inserisce nella linea di indirizzo tracciata dai vertici regionali per intercettare la cosiddetta “fascia intermedia” della popolazione. L’obiettivo è ampliare le risposte oltre l’edilizia residenziale pubblica tradizionale, valorizzando il patrimonio esistente.

«Abbiamo voluto sperimentare una modalità diversa di valorizzazione del patrimonio ALER – prosegue Cavallin – e il riscontro ottenuto ci dice che siamo sulla strada giusta. Nove alloggi ristrutturati, con superfici importanti e canoni compresi tra 400 e 625 euro, spese incluse, rappresentano un’opportunità concreta in un momento in cui il costo delle locazioni pesa sempre di più sui bilanci familiari. In questo percorso abbiamo messo a terra le indicazioni e l’indirizzo ricevuti da Regione Lombardia, dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore alla Casa Paolo Franco, che hanno indicato con chiarezza la necessità di ampliare e diversificare gli strumenti delle politiche abitative, intervenendo anche a favore di quella fascia di cittadini che, pur lavorando, fatica ad accedere al mercato privato della locazione. È una direzione nella quale ALER vuole continuare a muoversi, trasformando le indicazioni della Regione in risposte concrete per i territori. La soddisfazione più grande sarà vedere presto i nuovi assegnatari entrare nelle loro case e iniziare un nuovo percorso abitativo».

Concluso il piano di recupero per 21 alloggi

Con la graduatoria definitiva di Varese giunge a compimento l’intero programma di valorizzazione che ha visto ALER recuperare complessivamente 21 alloggi nel biennio 2025-2026. Tutti gli appartamenti sono stati riqualificati e destinati a categorie specifiche come giovani coppie, genitori soli, personale della sanità, docenti e dipendenti della pubblica amministrazione. Negli uffici di via Monte Rosa si stanno completando gli ultimi adempimenti burocratici, poi si passerà alla consegna ufficiale delle chiavi ai nuovi inquilini.