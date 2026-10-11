Agrivarese torna a illuminare il lungolago di Angera tra tradizioni, tipicità e giovani
Oltre 50 espositori e migliaia di visitatori alla manifestazione promossa da Camera di Commercio e Comune. Focus su sostenibilità, tipicità e laboratori
Il lungolago di Angera ha fatto da cornice all’inaugurazione dell’edizione autunnale di Agrivarese, la celebre manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto agricolo e con il supporto del Comune di Angera. L’evento punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari locali, mettendo in contatto diretto i produttori con cittadini e visitatori.
La giornata ha visto la presenza di 57 stand espositivi, tra cui 9 dedicati al mondo degli allevatori, offrendo un panorama completo delle filiere produttive del territorio. Tra degustazioni, laboratori e percorsi per famiglie, l’iniziativa si conferma un punto di riferimento per l’intero comparto agricolo varesino.
La sindaca di Angera, Marcella Androni, ha sottolineato l’importanza storica e strategica dell’agricoltura per la comunità locale: «L’obiettivo è quello di mostrare le produzioni locali, spingere il consumo, spingere l’economia e in qualche modo anche cercare di stimolare il ritorno a questo tipo di lavoro».
La prima cittadina ha ribadito il valore sociale di chi lavora la terra: «Oltre alla produzione agroalimentare, i piccoli imprenditori e le cooperative difendono il territorio, tutelano il territorio, rispettano le tradizioni e le innovano».
Sul carattere itinerante della manifestazione è intervenuto Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese: «Quello che Agrivarese riesce a portare sul territorio è sotto gli occhi di tutti: l’importanza dell’agricoltura a chilometro zero e di tutta la filiera produttiva».
Vitiello ha evidenziato la collaborazione con le scuole superiori del territorio, tra cui i ragazzi degli istituti Newton e Ponti, protagonisti di installazioni dedicate. Ha inoltre confermato che la prossima tappa primaverile si terrà nel Nord della provincia, a Luino.
Il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha rilanciato il ruolo centrale dell’ambiente e del dibattito scientifico negli eventi fieristici: «Credo che sia importante, oltre agli aspetti tecnici, agli animali e alla presenza dei produttori, aprire anche dei dibattiti. Oggi affrontiamo un argomento interessante che è il tema della Terra di Mezzo, tra la montagna e la pianura, dove il clima, l’ambiente e le criticità coinvolgono l’agricoltura».
Il valore strategico del settore è stato evidenziato anche dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri: «È fondamentale proteggere e tutelare una filiera strategica che non è solo un tema economico, alimentare, culturale e sociale, ma la difesa dell’agroalimentare rappresenta anche un tema di sicurezza nazionale». Dai rappresentanti del mondo agricolo, infine, è arrivato un messaggio corale di valorizzazione della filiera corta e del presidio ambientale.
Pietro Colombo, presidente di Coldiretti Varese, ha evidenziato come la filiera corta rappresenti «sinonimo di tracciabilità, sicurezza alimentare e racconto del sacrificio, della passione e della custodia del territorio che sta dietro ogni prodotto».
Concetto ripreso da Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese, che ha ribadito come «senza agricoltori il territorio che viviamo tutti i giorni sarebbe impossibile», mentre Luca Colombo, in rappresentanza della Cia Alta Lombardia, ha elogiato il valore della location e l’attenzione rivolta alle aree montane.
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