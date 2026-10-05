Al Valico di Como Brogeda sequestrati oltre 240mila euro in contanti a due coppie di viaggiatori

Oltre 240mila euro in contanti sono stati sequestrati nei giorni scorsi al valico autostradale di Como-Brogeda. L’operazione, resa nota oggi, 5 ottobre, è stata condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Ponte Chiasso e dai militari del Gruppo Ponte Chiasso della Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli quotidiani sulle movimentazioni transfrontaliere di valuta lungo il confine con la Svizzera.

Il primo intervento

I primi a essere fermati sono stati una coppia di viaggiatori. Nel corso delle verifiche hanno dichiarato di trasportare una modesta somma di denaro destinata all’acquisto di un immobile in Spagna, senza indicare importi pari o superiori ai 10mila euro, la soglia prevista dalla normativa valutaria (decreto legislativo 195/2008).

Le incongruenze emerse nelle loro dichiarazioni hanno spinto gli operatori ad approfondire il controllo sul veicolo. L’ispezione ha portato al ritrovamento di 138.255,53 euro in contanti, in diversi tagli e valute, custoditi in un borsello nascosto sotto alcuni bagagli. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto è stato disposto il sequestro di 128.500 euro, pari al 100% della somma eccedente il limite consentito.

Il secondo intervento

Pochi giorni dopo, nello stesso punto di controllo, sono stati fermati altri due viaggiatori, che avevano dichiarato di trasportare una somma inferiore alla soglia. Anche in questo caso l’ispezione è stata estesa al veicolo. Dai bagagli, all’interno di una busta della spesa, sono spuntati 123.431,45 euro in contanti. È stato quindi sequestrato il 100% dell’eccedenza rispetto al limite, pari a 113.450 euro.

Le sanzioni

In attesa della definizione dei procedimenti, le somme sequestrate sono state trattenute a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative, che saranno determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente per la loro applicazione. Le attività, sottolineano l’Agenzia e le Fiamme gialle, testimoniano la sinergia tra i due corpi e rientrano nel dispositivo di prevenzione e contrasto della movimentazione illecita di denaro contante ai valichi di confine, a tutela della legalità economico-finanziaria.