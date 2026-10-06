Anche un frammento racconta: la storia di Cassandra, ex studentessa del Cairoli, che studia le ceramiche puniche

Si chiama Cassandra Savoldi, è un’ex studentessa del liceo classico Cairoli di Varese e oggi fa ricerca all’incrocio tra archeologia e scienza. Svolge un dottorato di ricerca all’Università di Tubinga, in Germania, e porta avanti, con l’archeologa Sara Porru, il progetto «Astula», dedicato allo studio di anfore di età punica.

Una storia di passione e impegno che può ispirare altri ragazzi a studiare il passato.

Dal liceo all’archeometria

La sua materia è l’archeometria, un campo in cui la scienza viene applicata ai reperti antichi per rispondere a domande che i metodi tradizionali non hanno ancora chiarito.

Al liceo, racconta, non ne aveva mai sentito parlare. Sapeva però di essere appassionata di storia dell’arte e di avere una grande curiosità per le domande a cui si risponde con il metodo scientifico. «Il liceo è stato fondamentale per capire che la multidisciplinarietà era quello che più mi affascinava – spiega – Quando ho visto il corso di laurea in conservazione e diagnostica dei beni culturali all’Università degli Studi di Milano ho capito che era il mio mondo».

La passione per le ceramiche

L’interesse specifico per le ceramiche è nato più tardi, durante la laurea triennale, con la partecipazione a uno scavo archeologico in Sardegna. Lavorando con le archeologhe del cantiere si è avvicinata all’analisi dei reperti e ha dedicato la tesi a quelli del Nuraghe Candelargiu, studiandoli con la diffrazione a raggi X e l’osservazione di sezioni sottili. Per la magistrale ha deciso di continuare a studiare le produzioni ceramiche sarde.

Per farlo doveva trasformare la ricerca in un progetto e trovare dei fondi. Un primo tentativo con un bando della Fondazione di Sardegna non è andato a buon fine, ma le è servito a capire quanto fosse complesso costruire un progetto: « Servono esperienza, collaborazioni, partner sul territorio e una dimensione che sia anche divulgativa e aperta alla comunità. Durante un convegno ho conosciuto Sara Porru, altra giovane ricercatrice. Abbiamo iniziato a lavorare insieme e nel 2025 abbiamo messo a punto un nuovo progetto, che abbiamo chiamato Astula, finanziato nel 2026».

Cosa sta studiando

Oggi le due ricercatrici analizzano alcune anfore di tipo Portoscuso, di età punica, rinvenute in vari siti del Mediterraneo. La domanda principale è se fossero tutte prodotte in Sardegna o se esistessero altri centri di produzione. Le analisi archeometriche servono a stabilirne la provenienza e a ricostruirne la circolazione.

L’attività si svolge soprattutto tra Sardegna e Milano. In Sardegna fanno divulgazione e attività con le scuole, mentre la parte scientifica è condotta nei laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano.

I campioni arrivano anche da Spagna, Toscana e Lazio. Una novità di cui le ricercatrici sono orgogliose: il progetto è stato selezionato per utilizzare il sincrotrone di Grenoble, con analisi più precise e meno invasive sui campioni.

«Astula» non basta però a mantenerla: l’attività principale resta il dottorato a Tubinga, sempre in archeometria. Il suo lavoro la porta anche in altri luoghi, con attività di campionamento in Italia e in Sudafrica e la partecipazione a un altro progetto archeologico in Nepal.

Chi lo finanzia

Il progetto è sostenuto principalmente dalla Fondazione di Sardegna, ma per partecipare al bando le ricercatrici hanno dovuto costruire una rete di cofinanziatori: l’Università degli Studi di Milano, che contribuisce con ore di personale, il Comune di Portoscuso e alcune scuole che hanno scelto di aderire alle attività.

Il coinvolgimento delle scuole è, dice, una delle parti a cui tiene di più. Sono stati organizzati laboratori e lezioni per studenti di medie e superiori, con attività adattate all’età e, in alcuni casi, l’osservazione al microscopio delle sezioni sottili delle ceramiche: un modo concreto per mostrare come la scienza possa servire all’archeologia. «Quando ero al liceo non conoscevo queste applicazioni, quindi sono felice di farle conoscere agli studenti».

Il progetto sarà ripresentato nel 2027, con un nuovo studio e una rete di collaborazioni più ampia. Per lei è anche un modo di costruire contatti scientifici in Italia, dove, in futuro, le piacerebbe tornare a fare ricerca: «Anche per questo – spiega – dare visibilità al progetto è importante: farlo conoscere significa creare collaborazioni e aumentare le possibilità che continui a essere finanziato».

Il lavoro si racconta sulla pagina Instagram del progetto, astula_project.

Perché custodire la memoria

“Astula”, in sardo, significa frammento e nasce dall’idea che anche un piccolo frammento possa raccontare moltissimo. Il sottotitolo scelto è «Quando la scienza incontra la storia, il passato torna a parlare».

Per Savoldi c’è anche una ragione più profonda. «L’archeologia forse non offre sempre un’utilità pratica immediata e viviamo in un periodo in cui tendiamo a cercare proprio questo. Io credo invece che conoscere abbia un valore in sé: scoprire, investigare e cercare risposte per comprendere meglio noi stessi e ciò che ci ha preceduto è parte dell’essere umano e ci arricchisce. È uno degli aspetti che mi motivano maggiormente nella ricerca e che cerchiamo di trasmettere anche agli studenti, mostrando loro un modo diverso di conoscere la storia attraverso l’incontro tra archeologia e scienza».