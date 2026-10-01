La macchina è rubata e senza assicurazione, l’autista senza patente: fermato un uomo a Induno Olona

Un’automobile senza assicurazione e risultata rubata è stata individuata a Induno Olona a seguito della segnalazione del gestore di un B&B. L’intervento congiunto della Polizia Locale di Induno Olona e dei Carabinieri della Stazione di Arcisate ha permesso di rintracciare il veicolo e di identificare l’uomo che lo aveva in uso, soggetto già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati.

La chiamata dal Bed & Breakfast

L’operazione è scattata alle 7:45 del mattino, quando due agenti della Polizia Locale sono intervenuti presso la struttura ricettiva su richiesta del titolare, insospettito dalla presenza di una vettura parcheggiata. Giunti sul posto per un controllo, gli operatori hanno verificato le targhe della Mercedes C220, scoprendo che il mezzo era del tutto sprovvisto di copertura assicurativa e registrava una segnalazione per appropriazione indebita.

I precedenti e la perquisizione

Gli accertamenti, avviati insieme ai Carabinieri di Arcisate, hanno consentito di risalire all’identità dell’uomo che stava utilizzando l’auto. Dalla banca dati sono emersi a suo carico svariati precedenti per truffa aggravata, appropriazione indebita, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Con l’arrivo sul posto della pattuglia dell’Arma, agenti e militari hanno perquisito sia la Mercedes sia la stanza del B&B occupata dall’uomo, senza però trovare materiale illecito.

Dal malore ai verbali

Concluso il controllo, l’uomo ha riferito di essere cardiopatico e ha chiesto di poter andare in ospedale. È stato quindi accompagnato al Pronto Soccorso di Varese in ambulanza, scortato dalla Polizia Locale, mentre i Carabinieri sono rimasti sul posto per sequestrare il veicolo e redigere le pratiche. Dopo le visite mediche e le dimissioni, avvenute intorno alle 13:00, all’uomo sono stati notificati la denuncia per appropriazione indebita e i verbali per la guida senza patente e senza assicurazione. L’auto verrà restituita alla legittima proprietaria, residente in Liguria.

La sinergia sul territorio

L’episodio riaccende i riflettori sulla collaborazione tra le forze dell’ordine a livello locale. «Attività di questa natura sono il frutto della costante collaborazione tra polizia locale e carabinieri – spiegano dal Comando della Polizia Locale di Induno Olona – senza la quale molte operazioni non sarebbero possibili, anche per l’irrisolta problematica dell’impossibilità di accesso alla SDI da parte della polizia locale».