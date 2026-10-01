L’omaggio della Provincia di Varese: una sala di Villa Recalcati intitolata a Carlo Lucchina
Sabato 3 ottobre a Villa Recalcati la cerimonia d'apertura dedicata al manager con l'associazione Varese per l'Oncologia ODV e le principali autorita del territorio
Un nuovo tassello si aggiunge alle celebrazioni per il Centenario della Provincia di Varese: sabato 3 ottobre 2026, presso Villa Recalcati, verrà intitolata una sala adibita alle attività dell’Ente alla memoria del Dottor Carlo Lucchina. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 e darà ufficialmente il via a una giornata interamente dedicata al ricordo dell’ex manager, figura di rilievo per le istituzioni sanitarie e amministrative del territorio.
La cerimonia d’apertura a Villa Recalcati
L’intitolazione rappresenterà il momento d’apertura prima dell’avvio dei lavori del convegno intitolato «CARLO LUCCHINA. L’uomo oltre il manager». La scelta della sede provinciale sottolinea il legame profondo tra l’operato del dirigente e le istituzioni locali, ripercorrendo gli anni dedicati al servizio della comunità varesina.
Le autorità e gli ospiti del convegno
Alla giornata commemorativa prenderanno parte numerose autorità istituzionali e personalità del mondo accademico, sanitario e associativo. Tra gli interventi previsti spicca la presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, a testimonianza del valore nazionale e locale della figura di Lucchina.
Un’iniziativa corale per il territorio
L’evento è stato promosso e organizzato dall’associazione Varese per l’Oncologia ODV. L’iniziativa si avvale del contributo e del patrocinio di Regione Lombardia, oltre che del patrocinio dell’ASST Sette Laghi – Polo Universitario e della stessa Provincia di Varese, inserendosi a pieno titolo nel programma ufficiale per i cento anni dell’Ente di piazza Libertà.
Il ricordo del manager e delle sue opere
Attraverso questa intitolazione permanente, la Provincia di Varese intende rendere un tributo tangibile a un professionista che ha ricoperto ruoli apicali nell’amministrazione pubblica e nella sanità. Il suo lavoro ha lasciato un’impronta duratura nella storia istituzionale della città e dell’intera provincia.
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