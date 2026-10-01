Rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente: Varese è la quarta provincia in Lombardia per reati ambientali

Il report Ecomafia 2026 di Legambiente presenta una fotografia dettagliata dell’illegalità ambientale in Italia e in Lombardia con i dati relativi al 2025. Se a livello nazionale e regionale si registra una flessione complessiva dei reati ambientali, la provincia di Varese si attesta al quarto posto in Lombardia per numero di illeciti, con criticità legate principalmente al ciclo dei rifiuti e al settore del cemento.

Il quadro nazionale e la situazione in Lombardia

Nel 2025 i reati ambientali accertati in Italia sono stati 35.735, segnando un calo del 12% rispetto all’anno precedente. A fronte di oltre 1,4 milioni di controlli effettuati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto, si registra tuttavia un aumento degli illeciti amministrativi e un fatturato complessivo delle ecomafie che sale a 11,5 miliardi di euro. Le regioni del Mezzogiorno restano le più colpite, guidate nell’ordine da Campania, Sicilia, Puglia e Calabria.

A livello lombardo il numero totale delle notizie di reato scende da 2.324 a 1.822, pari a una contrazione del 19%, consentendo alla regione di cedere alla Liguria il primato di territorio del Nord Italia con più reati ambientali. Nonostante questa flessione generale, la Lombardia sale al secondo posto della classifica nazionale per reati nel ciclo dei rifiuti con 994 illeciti accertati e un incremento del 33,9%, preceduta soltanto dalla Campania.

«Il dato sulle notizie di reato relative al ciclo illegale dei rifiuti in Lombardia rilevato dal report Ecomafia è un dato significativo almeno quanto preoccupante – l’analisi Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Se può essere spiegato con una maggiore efficacia ed estensione dei controlli sul territorio regionale, d’altro canto testimonia ancora una volta il ruolo centrale svolto dalla regione nei traffici di rifiuti, con una conseguente vigilanza da tenere ancora più alta».

La mappa dei reati in provincia di Varese

Nel contesto regionale guidato da Brescia con 444 reati e da Lecco con 333, la provincia di Varese occupa il quarto posto complessivo. Sul territorio varesino le forze dell’ordine hanno accertato 122 reati ambientali, che hanno portato alla denuncia di 97 persone e all’esecuzione di 16 sequestri.

Per quanto riguarda i settori specifici d’indagine, l’illecito nel ciclo dei rifiuti rappresenta la voce più consistente nel Varesotto con 51 reati accertati, 53 persone denunciate e 4 sequestri, un dato che colloca la provincia al settimo posto in Lombardia. Nel settore del cemento e dell’abusivismo edilizio Varese si posiziona al quarto posto regionale con 27 reati e 27 persone denunciate. Infine, il bilancio provinciale comprende 24 reati contro gli animali con 7 persone denunciate e 11 sequestri eseguiti.