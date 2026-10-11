Violenza di genere, la Senatrice Versace in visita alla Fondazione Felicita Morandi di Varese

Rafforzare la sinergia tra istituzioni e Terzo Settore per prevenire la violenza di genere e garantire un supporto concreto alle vittime. Con questo obiettivo si è svolta a Varese la visita istituzionale della senatrice Giusy Versace e del sottosegretario di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo alla Fondazione Felicita Morandi ETS.

L’incontro, promosso dal sottosegretario Cattaneo per far conoscere da vicino l’operato della Fondazione, ha visto il confronto tra i rappresentanti politici, la presidente Giovanna Scienza e l’intera squadra multidisciplinare dell’ente. Al centro del dialogo, le attività quotidiane svolte dal Centro Antiviolenza (CAV), dalle Case Rifugio e tramite il Progetto DEA.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione organizzate nelle scuole, come i percorsi di arte per il sociale e il progetto «Tacco Dodici». L’operato della Fondazione si inserisce nella Rete Interistituzionale Antiviolenza di Varese, un punto di riferimento essenziale per garantire interventi tempestivi e continui a tutela di donne e minori.

Il confronto ha toccato temi di stretta attualità parlamentare, richiamando due disegni di legge a prima firma della Senatrice Versace: il DDL S. 326 per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e dell’operatore specializzato contro la violenza di genere, e il DDL S. 1071 per il servizio di supporto psicologico nelle scuole.

A margine della visita, la presidente Scienza ha omaggiato la Senatrice con il libro La voce a te dovuta di Valeria Alpi e con la medaglia ufficiale della Fondazione, presentando anche la seconda edizione della corsa benefica Heels to Hills Trail.

«Siamo profondamente grate per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dalla Senatrice Versace e dal Sottosegretario Cattaneo – ha dichiarato la presidente Giovanna Scienza –. Questo incontro rappresenta un segnale importante di vicinanza e auspichiamo possa essere l’inizio di un percorso condiviso e continuativo a tutela dei diritti delle donne e dei loro figli».