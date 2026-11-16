Al Multisala Impero Varese la mostra “Tracce di luce” tra fotografia e scultura

Fotografia e scultura in dialogo al Multisala Impero di Varese con la mostra intitolata «Tracce di luce». L’esposizione, ospite negli spazi di via Bernascone, vede protagoniste le opere di due artisti, la fotografa Irene Das Neves e lo scultore Giuseppe Musso.

La rassegna punta a svelare l’anima delle cose attraverso un percorso che unisce la scrittura con la luce e l’ascolto della materia. Da una parte gli scatti capaci di fermare l’attimo fuggente e trasformare la realtà in poesia visiva; dall’altra le sculture in pietra, granito, marmo, beola e arenaria che dialogano con il tempo e la memoria.

Un appuntamento da non perdere

Le opere resteranno visibili al pubblico fino al 26 novembre. Il momento clou della manifestazione è fissato per la sera di mercoledì 18 novembre alle ore 18.00, quando si terrà l’incontro ufficiale con gli artisti per il vernissage aperto a tutti.

Il rapporto con la materia

L’esposizione offre un’occasione per riflettere sul legame profondo tra l’artista e il mezzo espressivo scelto. Come spiega lo stesso scultore in merito al proprio lavoro: «La pietra non è una materia da dominare: è una materia con cui dialogare».