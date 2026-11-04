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Una passeggiata dopo cena intorno alle 20-20,.15 per lasciarsi alle spalle gli impegni della giornata, fare un po’ di movimento e ritrovare il piacere di stare insieme. È la proposta dei Gruppi di cammino del Varesotto, che lanciano un nuovo progetto pilota dal titolo “4 Passi Dopo Cena nel Varesotto” e cercano volontari per avviare le prime esperienze nei comuni della provincia.

L’idea è quella di promuovere una nuova abitudine quotidiana, conciliando benessere fisico, socialità e riscoperta dei luoghi in cui si vive. Un’iniziativa rivolta soprattutto a chi lavora o ha altri impegni durante il giorno e fatica a trovare il tempo da dedicare al movimento.

Camminare senza fretta e in compagnia

La formula prevede uscite serali della durata di 25-30 minuti, lungo percorsi pianeggianti, ben illuminati e sicuri. Il ritmo sarà quello che i promotori definiscono “passo conversazione”, sufficientemente lento da permettere a tutti di partecipare e chiacchierare senza affaticarsi.

Nessun cronometro, nessuna ansia da prestazione e nessun obiettivo sportivo da raggiungere. Al centro del progetto ci sono il piacere del movimento e la possibilità di creare nuove occasioni di incontro tra le persone.

L’appello ai volontari del Varesotto

Per avviare i primi gruppi sperimentali, i promotori cercano persone disponibili a guidare le passeggiate serali nel proprio comune o quartiere. “Non serve essere atleti, basta la voglia di fare comunità e aprire la strada a due passi in compagnia”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il progetto punta così a coinvolgere direttamente i cittadini, valorizzando la loro disponibilità e favorendo la nascita di piccoli gruppi di prossimità.

Chi desidera candidarsi come guida o manifestare il proprio interesse può contattare i promotori attraverso il gruppo Facebook Gruppi di cammino del Varesotto.