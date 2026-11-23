500 studenti il sabato pomeriggio al Newton di Varese per scegliere il proprio futuro
Alla seconda edizione del progetto promosso da Rotary Club Varese e ISIS "Isaac Newton" oltre cento orientatori hanno incontrato i ragazzi di 25 scuole superiori della provincia
Cinquecento studenti delle scuole superiori statali e paritarie della provincia di Varese hanno riempito sabato 21 novembre, dalle 14 alle 18.30, i locali dell’ISIS Newton di via Zucchi a Varese per la seconda edizione del Progetto di Orientamento universitario provinciale. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Varese e dallo stesso istituto, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, del Rotaract Varese Verbano, dei Rotary Club del Seprio, del Tavolo Genitori ASVA e della Fondazione Sodalitas, e con il patrocinio di Comune e Provincia di Varese. Hanno aderito 25 istituti, da Varese a Gallarate, da Busto Arsizio a Saronno, da Luino a Sesto Calende.
I lavori sono stati aperti in plenaria da Laura Damiani, presidente della Commissione Giovani del Rotary, e dal dirigente scolastico del Newton, Daniele Marzagalli, dopo l’inno nazionale eseguito dal coro della scuola diretto da Andrea Pillon.
Sono intervenuti, tra gli altri, la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, il presidente del Rotary Club Varese Vincenzo Salvatore, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano, il sindaco Davide Galimberti, il vicepresidente della Provincia Giacomo Iametti, il consigliere regionale Samuele Astuti, il presidente del Tavolo Genitori ASVA Mauro Sarasso e la deputata Maria Chiara Gadda. Hanno inviato un saluto, tra gli altri, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, il presidente della Regione Attilio Fontana e la rettrice dell’Insubria Maria Pierro.
Nel corso del pomeriggio i ragazzi hanno incontrato liberamente, nelle aule della scuola, oltre cento tra docenti universitari, professionisti e studenti universitari, che hanno raccontato il proprio percorso in diciannove aree di studio: dall’ingegneria alla medicina, dalla psicologia al diritto, dall’economia alla comunicazione e al giornalismo, fino a informatica, architettura e design, lingue, scienze motorie, arte, musica e moda.
In chiusura sono stati consegnati a tutti gli attestati di partecipazione, utili al riconoscimento dei crediti scolastici per Orientamento e Formazione Scuola Lavoro, e venti premi del Rotary Club Varese per il diritto allo studio, assegnati a studenti sorteggiati. Il prorettore dell’Insubria Umberto Piarulli e l’ex rettore della LIUC Federico Visconti hanno rivolto il saluto conclusivo a nome degli atenei del territorio. A portare la voce dei ragazzi è stata Ilaria Massetti, della 5B BIO del Newton, che ha raccontato la sua esperienza biennale nel progetto e ringraziato organizzatori e orientatori.
Per il direttore dell’Ufficio scolastico Carcano il fatto che tanti studenti riempiano la scuola per il secondo anno, di sabato pomeriggio e a fine settimana, è la prova concreta dell’utilità dell’iniziativa, che risponde a un reale bisogno di orientamento dei giovani verso studi e professioni.
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