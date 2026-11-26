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«Vogliamo costruire un forum permanente sul mercato del lavoro tra Italia e Svizzera perché avere dati comparabili sui due lati del confine ci aiuterà a capire quali competenze cercano le imprese, dove faticano a trovare personale e come cambia la popolazione in età lavorativa. Da qui possiamo partire per definire priorità comuni per il lavoro e la formazione». La professoressa Eliana Minelli, docente alla Liuc-Università Cattaneo e coordinatrice, presenta così le finalità di Forum Insubria 2050, il progetto presentato a Varese nel corso del convegno “Lavoro, competenze e territori per un futuro oltre i confini”.

Cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera, Forum Insubria 2050 è guidato sul versante italiano dalla Liuc e coinvolge Supsi, Istat, Camera di Commercio di Varese ed ECAP Consulenze. I cinque partner hanno già messo a punto un metodo comune di analisi e tracciato un primo quadro dei cambiamenti demografici e occupazionali nell’area insubrica.

«Già nel 2019 – ha osservato Ornella Larenza della Supsi – le imprese dell’area insubrica segnalavano difficoltà nel trovare candidati per circa un’assunzione prevista su tre, con punte vicine al 50 per cento nell’informatica. L’indagine Skillmatchsurvey-Ticino nel 2024 conferma nel complesso queste difficoltà e mostra che sono aumentate nei trasporti e nei servizi operativi”.

A queste difficoltà si aggiunge il problema del ricambio generazionale. «Nelle province italiane dell’Insubria – ha rilevato Giulia De Candia dell’Istat – si contano più di due persone di almeno 65 anni per ogni giovane sotto i 15. Per capire come l’invecchiamento incida sull’intera area servono dati territoriali confrontabili. L’Istat metterà a disposizione le proprie banche dati e lavorerà con i partner svizzeri per integrare le fonti».

I dati sul frontalierato danno la misura di quanto siano legati i mercati del lavoro sui due lati del confine. «Secondo i dati del terzo trimestre del 2026, in Ticino si contano oltre 79 mila frontalieri, il 99,6% dei quali risiede in Italia» ha sottolineato Giacomo Mazzarino della Camera di Commercio di Varese. «Sul totale dei frontalieri, poco più di due su tre lavorano nei servizi. Per orientare la formazione verso le competenze richieste dal mercato, è importante coinvolgere direttamente le imprese».

«Automazione e intelligenza artificiale possono aumentare la competitività delle imprese e, contemporaneamente, far emergere nuove carenze di competenze» ha spiegato Furio Bednarz di ECAP Consulenze. «Al tempo stesso stanno cambiando gli equilibri del lavoro frontaliero. Tra il 2023 e il 2026, infatti, il numero dei frontalieri italiani è diminuito del 3,5%, a fronte di un aumento del 4% a livello svizzero. Costruire scenari al 2050 serve a capire quali decisioni prendere già oggi, per esempio su come rendere la formazione più accessibile e riorganizzare il lavoro nelle aziende».

Alle relazioni è seguita una tavola rotonda moderata da Niccolò Comerio (Liuc), che ha coinvolto Maurizio Bigotta (Ustat), Simone Rizzi (Cfc), Giuseppe Augurusa (Consiglio Sindacale Interregionale Ticino–Lombardia–Piemonte) e Carlo Guidotti (Camera di Commercio di Como–Lecco).

Il progetto proseguirà con la costruzione degli scenari al 2050 e con laboratori insieme alle imprese, a partire dalla logistica e dal turismo. “Il futuro dobbiamo costruirlo insieme, ha concluso Eliana Minelli, imparando a leggere i cambiamenti già evidenti e a cogliere quelli che si stanno appena delineando. Per decidere dove intervenire serve un confronto stabile tra imprese e decisori pubblici e privati. Penso, per esempio, alla formazione dei giovani e degli adulti. Se altri territori riprendessero il modello di collaborazione che stiamo costruendo in Insubria, ne saremmo felicissimi».

Il progetto Forum Insubria 2050 nasce per rispondere alle sfide del mercato del lavoro nell’area transfrontaliera, caratterizzata da un forte declino demografico e da un crescente divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili. L’iniziativa mira a superare i limiti dell’attuale dialogo tra Italia e Svizzera, istituendo una sede permanente di confronto che utilizzi metodologie innovative di Foresight (studi sul futuro) per anticipare gli scenari occupazionali e formativi da qui al 2050. Cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera, Forum Insubria 2050 è guidato sul versante italiano dalla Liuc e coinvolge Supsi, Istat, Camera di Commercio di Varese ed ECAP Consulenze.