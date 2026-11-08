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8 dicembre: al Teatro Soms di Caldana la presentazione del numero 57 di Menta e Rosmarino

Musica, ospiti e un’intervista speciale a una nota famiglia dello spettacolo per la rivista culturale dell’omonima associazione

menta e rosmarino

Appuntamento l’8 dicembre, alle 16, al Teatro Soms di Caldana a Cocquio Trevisago con la presentazione del numero 57 di «Menta e Rosmarino», la rivista culturale dell’omonima associazione, pubblicazione storica attiva sul territorio e ampiamente diffusa tra i lettori della provincia e oltre.

Il pomeriggio sarà condotto da Silvia Sartorio, con l’intervento del professor Renzo Dionigi e gli accompagnamenti musicali di Niccolò Minonzio. Seguirà un’intervista speciale a una nota famiglia dello spettacolo, il cui nome non è stato ancora reso noto.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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