8 dicembre: al Teatro Soms di Caldana la presentazione del numero 57 di Menta e Rosmarino

Appuntamento l’8 dicembre, alle 16, al Teatro Soms di Caldana a Cocquio Trevisago con la presentazione del numero 57 di «Menta e Rosmarino», la rivista culturale dell’omonima associazione, pubblicazione storica attiva sul territorio e ampiamente diffusa tra i lettori della provincia e oltre.

Il pomeriggio sarà condotto da Silvia Sartorio, con l’intervento del professor Renzo Dionigi e gli accompagnamenti musicali di Niccolò Minonzio. Seguirà un’intervista speciale a una nota famiglia dello spettacolo, il cui nome non è stato ancora reso noto.