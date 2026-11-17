Saranno quattro gli azzurri che domani, mercoledì 18 novembre, scenderanno in campo nelle semifinali dei Campionati Mondiali Paralimpici di Tennistavolo di Pattaya, in Thailandia. Tra loro Ludovico Bini, atleta del Tennistavolo Saronno che alle 9 in classe 8 sfiderà al tavolo 2 il britannico Aaron McKibbin.

A soli 18 anni, al suo esordio in un Mondiale assoluto, Ludovico Bini ha già conquistato una medaglia mondiale. Il giovane atleta del Tennistavolo Saronno, studente della classe quinta IPA dell’Istituto Prealpi, è tra i protagonisti di questa edizione dei Mondiali Paralimpici con un risultato straordinario, arrivato grazie a una vittoria di grande prestigio contro uno dei nomi più importanti del tennistavolo paralimpico internazionale.

Nei quarti di finale Bini ha infatti superato per 3-1 il cinese Zhao Shuai, fuoriclasse tre volte campione paralimpico consecutivo e ai vertici del ranking mondiale. Una vittoria che assume un valore ancora maggiore per la caratura dell’avversario e per il palcoscenico sul quale è arrivata. Con questo successo il diciottenne saronnese si è assicurato l’accesso alle semifinali e, di conseguenza, una medaglia mondiale.

Una prova di carattere

Il percorso di Ludovico era già stato caratterizzato da una grande prova di carattere negli ottavi di finale, quando aveva affrontato il giapponese Hayuma Abe. Sotto di due set, l’azzurro è riuscito a ribaltare l’incontro, imponendosi per 3-2 al termine di una rimonta che ha dimostrato determinazione e capacità di reagire anche nelle situazioni più difficili.

La sua impresa ha suscitato grande entusiasmo nel Tennistavolo Saronno, che ha celebrato il risultato parlando di un momento storico per il proprio atleta e per tutto il movimento azzurro. «Battere una leggenda di questo calibro sul palcoscenico iridato vale l’accesso alle semifinali e una meritatissima medaglia mondiale», ha sottolineato la società, esprimendo il proprio orgoglio per il risultato raggiunto dal giovane portacolori e condividendo la soddisfazione con la Federazione Italiana Tennistavolo.

Ad attendere Bini nel penultimo atto della competizione c’è ora un’altra sfida di altissimo livello: quella contro il britannico Aaron McKibbin, pluri-medagliato paralimpico e mondiale, tra i grandi protagonisti internazionali della classe 8. L’obiettivo è conquistare un posto nella finalissima, ma il risultato già ottenuto rappresenta una straordinaria conferma del talento del giovane atleta.

Il tifo dell’Istituto Prealpi

Il tifo è grande anche all’Istituto Prealpi di Saronno, dove Ludovico frequenta la quinta IPA. La scuola ha accolto la notizia con entusiasmo, sottolineando come il suo percorso sportivo rappresenti un esempio per tutta la comunità scolastica.

«Per la nostra comunità scolastica, il successo di Ludovico rappresenta un motivo di immenso orgoglio – si legge nel post che l’Istituto ha voluto dedicargli – Il suo percorso dimostra quanto impegno, passione, sacrificio e perseveranza possano trasformare un sogno in un traguardo straordinario. Ludovico non è soltanto un giovane atleta di talento, ma anche un esempio positivo per tutti i suoi compagni e per gli studenti del nostro Istituto. Complimenti Ludovico, il Dirigente scolastico, i docenti, i compagni e tutta la comunità dell’Istituto Prealpi si congratulano con te per questo eccezionale risultato. Qualunque sia l’esito della prossima sfida, hai già scritto una bellissima pagina della tua storia sportiva».