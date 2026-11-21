L’incontro, organizzato dal Comune di Barasso e dalla Biblioteca comunale, sarà moderato dalla giornalista Federica Lucchini

La storia di un piccolo paese, le vite dei suoi abitanti e le scelte difficili imposte dalla guerra. Venerdì 27 novembre alle 20.30, la sala conferenze della Biblioteca comunale di Barasso, in via don Basilio Parietti, ospiterà la presentazione del romanzo “Il pane non può aspettare” di Pier Vittorio Buffa, pubblicato da Neri Pozza Editori.

L’incontro, organizzato dal Comune di Barasso e dalla Biblioteca comunale, sarà moderato dalla giornalista Federica Lucchini.

Il romanzo riporta i lettori a Castello Cabiaglio, piccolo borgo della provincia di Varese, tra il 1938 e gli anni drammatici della Seconda guerra mondiale. Al centro della narrazione ci sono le vicende di sette giovani amici, uniti prima del conflitto nella cosiddetta banda del fischio, che si ritrovano a compiere scelte profondamente diverse dopo l’8 settembre 1943.

Le loro storie si intrecciano con quelle degli altri abitanti del paese, tra fascismo, Resistenza, paura e solidarietà. Una figura centrale è quella di Innocenta, la panettiera, che negli anni della guerra diventa un punto di riferimento per la comunità.

In un’intervista rilasciata a VareseNews nel settembre 2025, in occasione dell’uscita del romanzo, Buffa aveva raccontato il lavoro di ricerca e ricostruzione storica che aveva accompagnato la scrittura del libro.

«Quando ho cominciato a lavorare a questo romanzo – spiegava allora lo scrittore – ho messo ordine nelle storie che negli anni si erano accumulate dentro di me ma ho soprattutto cercato nuove testimonianze in memorie o carte lasciate da chi c’era, stimolato ricordi familiari».

Nella stessa intervista Buffa aveva sottolineato come le vicende di Castello Cabiaglio potessero rappresentare quelle di molte altre comunità italiane attraversate dalle divisioni della guerra. Attraverso le storie individuali, il romanzo racconta infatti un periodo in cui le scelte politiche e morali finirono per dividere anche amici e famiglie.

“Il pane non può aspettare” è così un racconto di memoria e di vita quotidiana, nel quale i grandi avvenimenti della Storia si riflettono nei gesti, nelle relazioni e nelle decisioni delle persone comuni.

La presentazione di Barasso sarà un’occasione per incontrare l’autore e approfondire i temi del romanzo, dal rapporto tra memoria e ricostruzione storica al significato delle scelte individuali nei momenti più difficili.

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 20.30, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Barasso, in via don Basilio Parietti.