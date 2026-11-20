Procedono i lavori di riqualificazione energetica alla scuola primaria Molinari di Bardello, plesso del comune di Bardello con Malgesso e Bregano. L’intervento vale 890mila euro, finanziati da Regione Lombardia attraverso il bando Recap, e porterà la scuola a consumare meno e a offrire aule più confortevoli.

A fare il punto è il sindaco Giuseppe Iocca: «Il cantiere è già a buon punto: sull’edificio è stato realizzato il cappotto termico da 14 centimetri, è stato isolato il sottotetto ed è già in funzione l’impianto fotovoltaico da 12 kW. Durante la pausa invernale sarà la volta dei serramenti e degli oscuranti. La fase di completamento è prevista in primavera».

L’ultima opera sarà la tinteggiatura delle facciate e qui il Comune ha scelto di coinvolgere chi la scuola la vive ogni giorno. Gli alunni di quinta, che hanno studiato il piano del Comune, stanno lavorando con l’Amministrazione per individuare i colori e la scelta finale spetterà a loro. «Mi piace pensare che, un domani, passando davanti alla Molinari, un bambino possa dire ai suoi genitori “Quel colore l’abbiamo scelto anche noi” – racconta Iocca – È la loro scuola. Coinvolgerli in una decisione che sarà sotto gli occhi di tutto il paese è un modo concreto per farli partecipare, già da piccoli, alla vita del nostro Comune».

Prima dei lavori energetici, ricorda il sindaco, l’Amministrazione aveva investito sulla sicurezza con l’adeguamento sismico dell’edificio, un’opera che si vede poco dall’esterno ma che riguarda da vicino alunni, insegnanti e personale. «Da sindaco sono orgoglioso dei lavori che abbiamo realizzato e di quelli in corso», aggiunge.

Spazi e novità si potranno vedere da vicino mercoledì 2 dicembre, quando la Molinari apre le porte alle famiglie con l’open day, dalle 17.30 in via Matteotti 4.

Le maestre saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa e raccontare come si svolge una giornata a scuola. «Venite alla Molinari con i vostri bambini – è l’invito del sindaco – Entrate nelle aule, conoscete le maestre, chiedete come si svolge una giornata e lasciate spazio anche alle domande dei più piccoli».

L’offerta formativa sarà presentata anche in una versione più ampia, a livello di istituto comprensivo, mercoledì 25 novembre dalle 17 alle 18 all’Auditorium comunale di Gavirate.