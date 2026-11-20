A Bardello la scuola primaria cambia volto: riqualificazione energetica alla fase finale e l’ultimo tocco sarà dei bambini
Il cantiere da 890mila euro finanziato da Regione Lombardia chiuderà in primavera. Nel corso dell’open day del 2 dicembre la possibilità di vedere le novità
Procedono i lavori di riqualificazione energetica alla scuola primaria Molinari di Bardello, plesso del comune di Bardello con Malgesso e Bregano. L’intervento vale 890mila euro, finanziati da Regione Lombardia attraverso il bando Recap, e porterà la scuola a consumare meno e a offrire aule più confortevoli.
A fare il punto è il sindaco Giuseppe Iocca: «Il cantiere è già a buon punto: sull’edificio è stato realizzato il cappotto termico da 14 centimetri, è stato isolato il sottotetto ed è già in funzione l’impianto fotovoltaico da 12 kW. Durante la pausa invernale sarà la volta dei serramenti e degli oscuranti. La fase di completamento è prevista in primavera».
L’ultima opera sarà la tinteggiatura delle facciate e qui il Comune ha scelto di coinvolgere chi la scuola la vive ogni giorno. Gli alunni di quinta, che hanno studiato il piano del Comune, stanno lavorando con l’Amministrazione per individuare i colori e la scelta finale spetterà a loro. «Mi piace pensare che, un domani, passando davanti alla Molinari, un bambino possa dire ai suoi genitori “Quel colore l’abbiamo scelto anche noi” – racconta Iocca – È la loro scuola. Coinvolgerli in una decisione che sarà sotto gli occhi di tutto il paese è un modo concreto per farli partecipare, già da piccoli, alla vita del nostro Comune».
Prima dei lavori energetici, ricorda il sindaco, l’Amministrazione aveva investito sulla sicurezza con l’adeguamento sismico dell’edificio, un’opera che si vede poco dall’esterno ma che riguarda da vicino alunni, insegnanti e personale. «Da sindaco sono orgoglioso dei lavori che abbiamo realizzato e di quelli in corso», aggiunge.
Spazi e novità si potranno vedere da vicino mercoledì 2 dicembre, quando la Molinari apre le porte alle famiglie con l’open day, dalle 17.30 in via Matteotti 4.
Le maestre saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa e raccontare come si svolge una giornata a scuola. «Venite alla Molinari con i vostri bambini – è l’invito del sindaco – Entrate nelle aule, conoscete le maestre, chiedete come si svolge una giornata e lasciate spazio anche alle domande dei più piccoli».
L’offerta formativa sarà presentata anche in una versione più ampia, a livello di istituto comprensivo, mercoledì 25 novembre dalle 17 alle 18 all’Auditorium comunale di Gavirate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.