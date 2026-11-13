A Besozzo una mattinata di respiro e meditazione per celebrare la Giornata della gentilezza

Prosegue il percorso di partecipazione e benessere promosso dall’amministrazione comunale di Besozzo, che in seguito alla proclamazione a comune gentile avvenuta nel maggio del 2025 porta avanti con regolarità iniziative dedicate alla cura della persona e alla comunità. Domenica 15 novembre, nella fascia oraria dalle 09.30 alle 12.30, la palestrina Vasconi in via Mazzini 14 a Besozzo superiore ospiterà un nuovo appuntamento inserito nel ciclo delle domeniche della gentilezza.

Pratiche di benessere e consapevolezza

L’incontro, intitolato “Respira e ascolta”, offrirà ai partecipanti uno spazio di raccoglimento attraverso pratiche di risveglio del corpo, respiro consapevole e meditazione ispirate al metodo My Life Design ideato da Daniel Lumera. L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità locale, ponendosi anche come occasione per celebrare la Giornata mondiale della gentilezza che si è ufficialmente aperta lo scorso 13 novembre.

Le attività in programma saranno condotte dalla volontaria Meena Di Guida, facilitatrice certificata presso l’Accademia Dhyana, e vedranno inoltre la partecipazione di Paola Zorzolo, che curerà un intervento specifico basato sulla disciplina Odaka Yoga per favorire il rilassamento e l’armonia interiore.

L’importanza di dedicarsi tempo

L’importanza di rallentare i ritmi quotidiani e riscoprire l’ascolto di sé viene sottolineata dagli organizzatori attraverso le parole di chi guiderà le attività della mattinata nella palestrina comunale.

«La gentilezza si può praticare in tanti modi – l’intervento della facilitatrice Meena Di Guida – Anche imparando a dedicarla a noi stessi. Noi vogliamo celebrarla regalando e regalandoci una mattinata per fermarci, respirare, ascoltare il corpo e ritrovare il piacere di stare bene. Attraverso il movimento, la meditazione e la condivisione, ci prenderemo uno spazio per rallentare, ascoltarci e riscoprire quella gentilezza che nasce dalla presenza e dall’attenzione verso noi stessi e gli altri».

Modalità di partecipazione

Per prendere parte alla mattinata di benessere e meditazione si consiglia di presentarsi indossando abiti comodi e di portare con sé il proprio tappetino e una copertina per i momenti di maggiore rilassamento. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini interessati, previa prenotazione telefonica al numero 3497582388 facendo riferimento a Meena, oppure inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica affarigenerali@comune.besozzo.va.it.