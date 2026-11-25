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Una giornata di sensibilizzazione e memoria ha coinvolto la Valceresio mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Le iniziative sono state promosse da Telefono Rosa Valceresio insieme all’organizzazione di volontariato La Scelta, con l’obiettivo di coinvolgere tanto le nuove generazioni quanto la cittadinanza.

Il programma si è aperto alle 11 nell’aula magna dell’Isis di Bisuschio, dove si è tenuto l’incontro dal titolo “Femminicidi oggi“. Davanti a una platea composta da circa cento studenti delle classi quarte e quinte, le volontarie hanno affrontato i temi delle relazioni disfunzionali, soffermandosi in particolare sull’amore tossico e sulle dinamiche che possono generare sudditanza psicologica.

«Trascorrere, anche quest’anno, una mattinata con le ragazze e i ragazzi dell’Isis di Bisuschio, in una ricorrenza così importante, è sempre per noi motivo di grande gioia» ha sottolineato Mariella Meucci, referente dell’iniziativa, evidenziando il valore del dialogo diretto con i giovani sui temi del rispetto e della prevenzione.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata alla stazione ferroviaria di Arcisate. Alle 17, in prossimità del binario 2, si è svolta una cerimonia di commemorazione davanti alla panchina rossa, nel primo anniversario dalla sua posa. Un momento di raccoglimento e confronto aperto alle donne e ai cittadini del territorio per ricordare le vittime di femminicidio e ribadire l’impegno quotidiano nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Durante la giornata è stato inoltre ricordato il numero del Telefono Antiviolenza, attivo 24 ore su 24 al 351 437 5404, punto di riferimento sul territorio per chiunque abbia bisogno di ascolto, supporto o aiuto.