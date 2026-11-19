A Bodio Lomnago due giorni di festa per Natale: concerti, falò e spettacoli per le famiglie
Due giornate di appuntamenti per tutta la famiglia, tra musica, tradizione e momenti di condivisione. L'8 e il 13 dicembre il paese si anima con concerti, l'accensione dell'albero, uno spettacolo di illusionismo e tante iniziative pensate per i più piccoli
A Bodio Lomnago il Natale si festeggia insieme, con un programma dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie. Martedì 8 e domenica 13 dicembre il paese propone due giornate di appuntamenti, con il concerto gospel, l’accensione dell’albero di Natale, l’incontro con Babbo Natale e uno spettacolo di magia per grandi e piccoli.
L’8 dicembre il concerto gospel e l’accensione dell’albero
Il primo appuntamento è per martedì 8 dicembre alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria Nascente, dove si tiene un concerto gospel per entrare nell’atmosfera delle festività natalizie. Al termine della musica, la festa prosegue con il tradizionale falò e l’accensione dell’albero di Natale, un momento simbolico che riunisce la comunità e dà ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie in paese.
Il 13 dicembre una giornata di festa per i bambini
Il programma riprende domenica 13 dicembre, con una giornata ricca di iniziative. Si comincia alle 10 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Nascente. A seguire, i bambini dell’Asilo Sant’Anna diventano protagonisti del loro Concerto di Natale, portando musica e allegria nel cuore della festa.
Alle 12.30 è previsto il pranzo comunitario nel Salone dell’Oratorio, un’occasione per trascorrere del tempo insieme attorno alla tavola.
Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sui più piccoli. Alle 14, nella palestra della Scuola San Giovanni Bosco, arriva Babbo Natale, pronto a incontrare i bambini e a posare con loro per una fotografia ricordo.
Alle 15 è invece in programma “Un Magico Natale”, uno spettacolo di magia e illusionismo dedicato a tutta la famiglia, tra sorprese, giochi di prestigio e divertimento.
Durante il pomeriggio non manca un’altra tradizione delle feste: la cioccolata calda, offerta a tutti i partecipanti.
Pranzo natalizio: il menù e come prenotare
Per chi desidera partecipare al pranzo di domenica 13 dicembre, il menù propone piatti semplici della tradizione, con diverse possibilità di scelta.
Polenta e bruscitt: 8 euro
Polenta e zola: 6 euro
Pasta al pomodoro: 4 euro
Acqua: 1 euro
Calice di vino: 1,50 euro
Bibite: 2 euro
Il panettone è offerto.
I posti per il pranzo sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro martedì 8 dicembre, telefonando al numero 392 4964392.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.