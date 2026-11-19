A Bodio Lomnago il Natale si festeggia insieme, con un programma dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie. Martedì 8 e domenica 13 dicembre il paese propone due giornate di appuntamenti, con il concerto gospel, l’accensione dell’albero di Natale, l’incontro con Babbo Natale e uno spettacolo di magia per grandi e piccoli.

L’8 dicembre il concerto gospel e l’accensione dell’albero

Il primo appuntamento è per martedì 8 dicembre alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria Nascente, dove si tiene un concerto gospel per entrare nell’atmosfera delle festività natalizie. Al termine della musica, la festa prosegue con il tradizionale falò e l’accensione dell’albero di Natale, un momento simbolico che riunisce la comunità e dà ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie in paese.

Il 13 dicembre una giornata di festa per i bambini

Il programma riprende domenica 13 dicembre, con una giornata ricca di iniziative. Si comincia alle 10 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Nascente. A seguire, i bambini dell’Asilo Sant’Anna diventano protagonisti del loro Concerto di Natale, portando musica e allegria nel cuore della festa.

Alle 12.30 è previsto il pranzo comunitario nel Salone dell’Oratorio, un’occasione per trascorrere del tempo insieme attorno alla tavola.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sui più piccoli. Alle 14, nella palestra della Scuola San Giovanni Bosco, arriva Babbo Natale, pronto a incontrare i bambini e a posare con loro per una fotografia ricordo.

Alle 15 è invece in programma “Un Magico Natale”, uno spettacolo di magia e illusionismo dedicato a tutta la famiglia, tra sorprese, giochi di prestigio e divertimento.

Durante il pomeriggio non manca un’altra tradizione delle feste: la cioccolata calda, offerta a tutti i partecipanti.

Pranzo natalizio: il menù e come prenotare

Per chi desidera partecipare al pranzo di domenica 13 dicembre, il menù propone piatti semplici della tradizione, con diverse possibilità di scelta.

Polenta e bruscitt: 8 euro

Polenta e zola: 6 euro

Pasta al pomodoro: 4 euro

Acqua: 1 euro

Calice di vino: 1,50 euro

Bibite: 2 euro

Il panettone è offerto.

I posti per il pranzo sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro martedì 8 dicembre, telefonando al numero 392 4964392.