Si chiude all’insegna della musica e della solidarietà la settima edizione di Risonanze Musicali. Sabato 28 novembre, con inizio alle 21, le Cascine di Santa Maria Annunciata di Brunello ospiteranno infatti “Gospel & Friends”, il concerto finale della rassegna concertistica promossa dall’associazione ARTandCHARITY O.D.V. con la direzione artistica del maestro Davide Lucio Cervi.

L’energia del gospel verso il Natale

Protagonista assoluta della serata sarà Sherrita Duran, accompagnata sul palco dai suoi Gospel Friends. La cantante porterà a Brunello un repertorio pensato per coinvolgere direttamente gli spettatori, unendo l’energia tipica della tradizione gospel all’atmosfera dell’attesa natalizia.

L’evento rappresenta il naturale epilogo di un percorso che ha voluto coniugare la proposta culturale con l’impegno sociale, trasformando ogni appuntamento musicale in un’occasione di incontro e condivisione per il territorio.

Un aiuto concreto per il progetto “Dopo di Noi”

Oltre all’aspetto artistico, la serata mantiene una forte vocazione benefica. L’intero ricavato del concerto, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti devoluto a sostegno del progetto “Dopo di Noi”, promosso dalla stessa ARTandCHARITY O.D.V.

I fondi raccolti serviranno a finanziare i percorsi di autonomia dedicati a ragazze e ragazzi con disabilità di età compresa tra i 18 e i 35 anni, offrendo loro strumenti e supporto concreto per costruire il proprio futuro.

I patrocini della rassegna

La settima edizione di Risonanze Musicali ha potuto contare sul patrocinio istituzionale di Regione Lombardia, della Provincia di Varese e dei Comuni di Brunello, Daverio e Galliate Lombardo, oltre al contributo delle aziende del territorio che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Ingresso: € 20, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti. Prenotazioni: online su https://artandcharity.it/iscrizione-concerto oppure in sede, nei giorni e negli orari di apertura (lunedì e venerdì 9:30/12:00 – mercoledì 14:30/18:30).