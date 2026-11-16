A Brunello la Giornata del Ringraziamento, tra fisarmoniche e benedizione dei trattori
Una cinquantina di persone ha partecipato alla celebrazione nella chiesa di Santa Maria Annunciata. Sul piazzale i mezzi agricoli arrivati anche da Caidate e Bodio Lomnago
Una ventina di trattori, dai modelli più datati a quelli di ultima generazione, si sono ritrovati a Brunello per la Giornata del Ringraziamento, tradizionale appuntamento dedicato al mondo agricolo.
La manifestazione si è svolta sul piazzale sterrato vicino alla chiesa di Santa Maria Annunciata e ha richiamato una cinquantina di persone, con agricoltori e appassionati arrivati da Brunello e immediati dintorni, come Caidate di Sumirago e Bodio Lomnago.
L’iniziativa è stata organizzata dalle famiglie Zanini e Chinelli, con la collaborazione del fisarmonicista Luca Braga e di Stefano del gruppo Brighella di Bergamo.
Al centro della giornata la Messa di Ringraziamento, durante la quale sono stati portati all’altare i doni del mondo agricolo, simbolo dei frutti della terra e del lavoro nei campi.
All’esterno della chiesa si è svolta la benedizione dei trattori, schierati lungo il piazzale alberato. Una cerimonia che ha riunito mezzi di diverse epoche, dai trattori storici a quelli moderni, nel segno della continuità della tradizione agricola locale.
Ad accompagnare l’incontro anche le musiche paesane suonate con la fisarmonica, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e convivialità. Una giornata semplice e partecipata, che ha rappresentato un’occasione per ritrovarsi e mantenere viva una tradizione legata alla terra, al lavoro agricolo e alla comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.