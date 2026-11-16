A Brunello la Giornata del Ringraziamento, tra fisarmoniche e benedizione dei trattori

Una ventina di trattori, dai modelli più datati a quelli di ultima generazione, si sono ritrovati a Brunello per la Giornata del Ringraziamento, tradizionale appuntamento dedicato al mondo agricolo.

La manifestazione si è svolta sul piazzale sterrato vicino alla chiesa di Santa Maria Annunciata e ha richiamato una cinquantina di persone, con agricoltori e appassionati arrivati da Brunello e immediati dintorni, come Caidate di Sumirago e Bodio Lomnago.

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L’iniziativa è stata organizzata dalle famiglie Zanini e Chinelli, con la collaborazione del fisarmonicista Luca Braga e di Stefano del gruppo Brighella di Bergamo.

Al centro della giornata la Messa di Ringraziamento, durante la quale sono stati portati all’altare i doni del mondo agricolo, simbolo dei frutti della terra e del lavoro nei campi.

All’esterno della chiesa si è svolta la benedizione dei trattori, schierati lungo il piazzale alberato. Una cerimonia che ha riunito mezzi di diverse epoche, dai trattori storici a quelli moderni, nel segno della continuità della tradizione agricola locale.

Ad accompagnare l’incontro anche le musiche paesane suonate con la fisarmonica, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e convivialità. Una giornata semplice e partecipata, che ha rappresentato un’occasione per ritrovarsi e mantenere viva una tradizione legata alla terra, al lavoro agricolo e alla comunità.