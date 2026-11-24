Nata nel 2019 da un’intuizione di uno storico funzionario CNA, Gualtiero Fiorina, l’Accademia Impiantisti di Cna Lombardia Nord-Ovest a Busto Arsizio non ha solo presentato questa mattina i nuovi sistemi ibridi realizzati in collaborazione con Intergas, ma ha anche confermato il successo di un modello formativo centrato sul laboratorio e sull’esperienza diretta.

A ripercorrere l’origine del progetto dell’Accademia e la sua vocazione è stato il presidente dei frigoristi di Cna Lombardia Nord-Ovest e docente dell’Accademia, Andrea Orifiammi, che ha legato la nascita della struttura proprio al lavoro e alla spinta di Fiorina, da pochi giorni in pensione e perciò presente all’importante incontro “da privato cittadino”: «L’Accademia nasce da un visionario, Gualtiero Fiorina, e dalla passione dei tecnici che hanno lavorato con lui per la realizzazione di questo sito. L’Accademia non vuole essere un posto classico dove si vendono corsi, ma vuole essere un posto dove i tecnici apprendono nuove cose».

Orifiammi ha ricordato che la struttura, dotata di un laboratorio attrezzato di 160 metri quadrati, ha visto passare circa 800 tecnici dopo una fase iniziale segnata dallo stop legato al Covid, coinvolgendo imprenditori, dipendenti e anche percorsi come l’ITS di Varese, e ha ribadito il valore della competenza sul campo: «Anche il miglior prodotto potrebbe diventare inefficace senza il saper fare – ha spiegato Orifiammi – È la competenza dell’impiantista qualificato, fatta di progettazione, installazione a regola d’arte e manutenzione, a trasformare l’innovazione in un risparmio reale e duraturo per famiglie e imprese».

Uno dei tratti distintivi del laboratorio di Busto Arsizio è la scelta di lavorare a gruppi ristretti, in media tra cinque e sette partecipanti, così da consentire a ciascuno di operare direttamente sulle apparecchiature e con la strumentazione disponibile. Accanto ai percorsi più strutturati e alla possibilità di cucire corsi su misura per le singole aziende o per i centri assistenza, Orifiammi ha evidenziato l’introduzione dei cosiddetti “corsi in pillole“, sessioni in presenza di circa quattro ore dedicate a singole operazioni come il recupero del refrigerante, la carica o le prove di tenuta e di vuoto, pensate per chi ha tempi e risorse ridotti.

A completare l’ecosistema formativo del laboratorio contribuiscono anche i partner tecnici, come la strumentazione per le prove e l’efficienza illustrata da Daniele Cardinale, in un percorso in cui caldaisti, frigoristi e competenze elettriche si affiancano per preparare i tecnici di Busto Arsizio e del Varesotto alle nuove sfide del settore.