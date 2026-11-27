A Busto Arsizio due giorni di eventi natalizi con il presepe vivente e la festa delle scuole Rezzara
Si comincia venerdì 18 dicembre pomeriggio in piazza Santa Maria con un'iniziativa patrocinata dal Comune, mentre sabato la sede di via Miani ospita la festa delle scuole con giochi natalizi, una messa e l'accompagnamento musicale della Kosta Band
Il 18 e 19 dicembre la Scuola Primaria Chicca Gallazzi e la Cooperativa Rezzara propongono due appuntamenti dedicati al Natale.
A Busto Arsizio il Natale si avvicina con due appuntamenti che coinvolgono il mondo della scuola, i bambini e le famiglie. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2026 la Scuola Primaria Chicca Gallazzi e le scuole della Cooperativa Rezzara organizzano due iniziative per celebrare insieme le festività: il tradizionale presepe vivente in piazza Santa Maria e una festa natalizia con giochi, musica e momenti di incontro.
Il primo appuntamento è in programma venerdì 18 dicembre alle 17, quando piazza Santa Maria, nel cuore di Busto Arsizio, ospita il tradizionale presepe vivente realizzato dalla Scuola Primaria Chicca Gallazzi.
L’iniziativa, dal titolo «Una stella si è accesa sulle nostre case», si svolge con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio.
Il presepe vivente rappresenta un momento significativo del percorso di preparazione al Natale, attraverso una rappresentazione che porta in piazza la tradizione della Natività e coinvolge la comunità scolastica in un appuntamento aperto alla città.
Sabato 19 dicembre la festa di Natale della Cooperativa Rezzara
Le celebrazioni proseguono sabato 19 dicembre, a partire dalle 16, nella sede di via Miani 1 a Busto Arsizio, con la festa di Natale delle scuole della Cooperativa Rezzara.
Il pomeriggio si apre con una serie di attività pensate per vivere insieme l’atmosfera delle feste: la Bottega di Natale, i Pascal Xmas Games e il Rezzara Xmas Photo Shoot, uno spazio dedicato alle fotografie natalizie.
Alle 17 è prevista la Santa Messa presieduta da don Emmanuele Silanos, momento centrale della giornata.
Al termine della celebrazione, la festa prosegue con una merenda e con la musica della Kosta Band, per concludere il pomeriggio in un clima di convivialità.
Calendario dell’Avvento
Dal 1° al 25 dicembre, apri una casella e scopri buoni, sconti e gift card offerti dalle attività del territorio.
Una casella si apre ogni giorno, dal 1° dicembre.
- ✶ Buoni
- ↘ Sconti
- ▱ Gift card
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.