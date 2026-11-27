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Il 18 e 19 dicembre la Scuola Primaria Chicca Gallazzi e la Cooperativa Rezzara propongono due appuntamenti dedicati al Natale.

A Busto Arsizio il Natale si avvicina con due appuntamenti che coinvolgono il mondo della scuola, i bambini e le famiglie. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2026 la Scuola Primaria Chicca Gallazzi e le scuole della Cooperativa Rezzara organizzano due iniziative per celebrare insieme le festività: il tradizionale presepe vivente in piazza Santa Maria e una festa natalizia con giochi, musica e momenti di incontro.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 18 dicembre alle 17, quando piazza Santa Maria, nel cuore di Busto Arsizio, ospita il tradizionale presepe vivente realizzato dalla Scuola Primaria Chicca Gallazzi.

L’iniziativa, dal titolo «Una stella si è accesa sulle nostre case», si svolge con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio.

Il presepe vivente rappresenta un momento significativo del percorso di preparazione al Natale, attraverso una rappresentazione che porta in piazza la tradizione della Natività e coinvolge la comunità scolastica in un appuntamento aperto alla città.

Sabato 19 dicembre la festa di Natale della Cooperativa Rezzara

Le celebrazioni proseguono sabato 19 dicembre, a partire dalle 16, nella sede di via Miani 1 a Busto Arsizio, con la festa di Natale delle scuole della Cooperativa Rezzara.

Il pomeriggio si apre con una serie di attività pensate per vivere insieme l’atmosfera delle feste: la Bottega di Natale, i Pascal Xmas Games e il Rezzara Xmas Photo Shoot, uno spazio dedicato alle fotografie natalizie.

Alle 17 è prevista la Santa Messa presieduta da don Emmanuele Silanos, momento centrale della giornata.

Al termine della celebrazione, la festa prosegue con una merenda e con la musica della Kosta Band, per concludere il pomeriggio in un clima di convivialità.