A Busto Arsizio i bambini diventano “Tessitori di storie”: al Museo del Tessile una fiaba da inventare insieme
Domenica 29 novembre nel parco del Museo del Tessile uno spettacolo itinerante e interattivo per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
Un’avventura tra fili, stoffe, colori e fantasia, in cui saranno proprio i bambini a inventare una storia. Domenica 29 novembre il parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà “Tessitori di storie”, un’attività dedicata alle famiglie, organizzata in collaborazione con Dramatrà.
L’appuntamento, inizialmente previsto per domenica 22 novembre nell’ambito della Settimana dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è stato rinviato a causa del maltempo.
Protagonisti saranno due cantastorie che accompagneranno bambini e genitori in uno spettacolo itinerante e interattivo, attraverso un percorso fatto di incontri, oggetti misteriosi e suggestioni ispirate al mondo tessile.
Fili, stoffe, trame e colori diventeranno gli ingredienti di una fiaba collettiva, che prenderà forma passo dopo passo grazie alle idee e alla creatività dei piccoli partecipanti. Una storia originale da inventare, intrecciare e raccontare insieme.
Sono previsti due turni, alle ore 11 e alle ore 15, con posti ancora disponibili. L’attività è rivolta alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, presente per tutta la durata dell’esperienza.
La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento dei posti. È necessario iscrivere soltanto i bambini e non gli adulti accompagnatori.
Le iscrizioni sono disponibili online:
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Didattica Museale e Territoriale del Comune di Busto Arsizio all’indirizzo didattica@comune.bustoarsizio.va.it.
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