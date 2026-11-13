A Busto Arsizio i servizi educativi 0-6 si presentano al Museo del Tessile

A Busto Arsizio i servizi educativi per la fascia d’età da zero a sei anni si presentano alle famiglie con un appuntamento dedicato al Museo del Tessile. Sabato 21 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, le Sale Gemelle ospiteranno l’evento intitolato “Insieme per educare: i servizi educativi zerosei anni si presentano”, un’occasione pensata per accompagnare i genitori nella scelta e nella compilazione delle domande di iscrizione.

Un’offerta educativa diffusa sul territorio

L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Coordinamento Pedagogico Territoriale e le diverse strutture della città. L’obiettivo condiviso è quello di costruire un percorso comune che metta al centro il benessere dei più piccoli.

«Un bambino non cresce soltanto dentro una scuola, ma cresce in una comunità» – afferma l’assessore alle Politiche educative Chiara Colombo -. Le nostre scuole garantiscono una pluralità di linguaggi, storie ed esperienze, offrendo a ogni bambina e bambino reali opportunità di sviluppo e apprendimento, sempre nel rispetto dei loro tempi e della loro unicità.

Attività laboratoriali e open day

La data scelta per l’evento non è casuale, poiché il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricorrenza istituita per ricordare i principi della Convenzione Onu del 1989. A partire da novembre, inoltre, le strutture comunali, statali, private e convenzionate apriranno le porte per mostrare spazi e progetti.

Durante la mattinata al Museo del Tessile saranno allestiti laboratori dedicati. Per i nidi sono previste esperienze sensoriali come la manipolazione e il cestino dei tesori, mentre per la scuola dell’infanzia l’attenzione si concentrerà sull’espressione grafico-pittorica e sulla sperimentazione del colore. In concomitanza con la settimana dei diritti, il Comune aderirà anche all’iniziativa “Go Blue” di Anci-Unicef illuminando di blu alcuni edifici comunali.

Informazioni utili per le iscrizioni

Le famiglie interessate potranno consultare il sito istituzionale del Comune per conoscere le scadenze e le modalità di presentazione delle domande per il prossimo anno scolastico. Per i nidi comunali, in convenzione e in concessione, così come per le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia comunali, la procedura sarà interamente telematica. Per le scuole dell’infanzia statali, invece, la domanda andrà presentata secondo le indicazioni del proprio Istituto Comprensivo e nel rispetto delle scadenze comunicate dal Ministero.