A Busto Arsizio il gran finale di “Eventi in Jazz” con il quartetto di Chicco Gussoni

Un grande successo di pubblico e di presenze per la kermesse musicale che in autunno ha animato Busto Arsizio e Castellanza, culminando in un bilancio di grande soddisfazione e pronta a chiudere la propria stagione con l’ultimo appuntamento dal vivo.

Un bilancio straordinario per Eventi in Jazz

È tempo di bilanci positivi per Eventi in Jazz, la rassegna che da alcuni anni anima i mesi autunnali nel Varesotto, coinvolgendo in particolare i Comuni di Busto Arsizio e Castellanza. Quest’anno i cinque appuntamenti in programma tra ottobre e novembre nelle due località lombarde hanno fatto registrare tre sold-out e due ottime affluenze, per un totale complessivo di 2.200 spettatori. Numerosi anche i musicisti coinvolti dal direttore artistico Mario Caccia: ben trentacinque a Busto Arsizio e circa una trentina a Castellanza.

I dati positivi della manifestazione sono destinati a crescere ulteriormente. Venerdì 20 novembre andrà infatti in scena l’ultimo live della stagione, con il concerto del quartetto guidato da Chicco Gussoni, che si esibirà per la data speciale della manifestazione al Teatro Sociale di Busto Arsizio, con inizio alle ore 21 e ingresso a libera donazione.

Il talento di Chicco Gussoni sul palco del Teatro Sociale

Bustocco doc classe 1963 e diplomato in oboe al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Chicco Gussoni è uno dei chitarristi più richiesti del panorama musicale italiano. Nel corso di una carriera lunga quasi quarant’anni, il musicista lombardo ha lavorato in studio e dal vivo con artisti di primissimo piano come Sting, Brian May, Stewart Copeland, Franco Battiato, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci, Nek, Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Renato Zero e molti altri, suonando in oltre centoventi album e nell’Orchestra Rai del Festival di Sanremo.

Sul palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio, insieme a Tony Guerrieri alla voce, Johnny Pozzi al pianoforte e tastiere e Dario Tanghetti alle percussioni, Gussoni proporrà una rilettura personale ed elegante di grandi classici del pop e del rock internazionale. Sarà un percorso musicale caratterizzato da arrangiamenti raffinati, grande qualità strumentale e una costante attenzione alla melodia, affidato a quattro professionisti che conoscono profondamente il linguaggio della musica dal vivo.

Il commento del direttore artistico Mario Caccia

La rassegna si avvia alla conclusione con la piena soddisfazione degli organizzatori, come sottolinea il curatore Mario Caccia: «Quella di quest’anno è stata una stagione straordinaria, caratterizzata in primis dagli omaggi, doverosi, a due grandi jazzisti quali Franco Cerri ed Emilio Soana – afferma Mario Caccia, curatore e animatore della manifestazione –. Non solo tributi, per la verità. Abbiamo invitato, infatti, musicisti di spessore internazionale come Ray Gelato e il formidabile batterista Steve Ferrone, oltre a riproporre la musica dei mitici Area con gli Area Open Project, che della band di Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Patrizio Fariselli e Paolo Tofani hanno raccolto il testimone. Qualità e quantità sono andati a braccetto, visto che abbiamo registrato un ennesimo passo in avanti in termini di presenze, un vero e proprio “crescendo maestoso”, per dirla con il linguaggio della musica. Siamo molto soddisfatti e stiamo già pensando già alla prossima edizione».

L’edizione di quest’anno di Eventi in Jazz è stata resa possibile grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Castellanza e al supporto di sponsor locali tra cui Studio legale Puce & Partners, Mogon Pharmaceuticals e Gemas.