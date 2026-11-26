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Due giornate di festa, con il presepe vivente nel cuore di Busto Arsizio e un pomeriggio di giochi, musica e condivisione: le scuole della Cooperativa Nicolò Rezzara si preparano a celebrare il Natale con due appuntamenti in programma venerdì 18 e sabato 19 dicembre, coinvolgendo alunni, insegnanti e famiglie.

Il primo evento si terrà venerdì 18 dicembre alle 17 in piazza Santa Maria, dove la scuola primaria Chicca Gallazzi presenterà il tradizionale presepe vivente, quest’anno intitolato “Una stella si è accesa sulle nostre case”.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio, porterà nel centro cittadino una rappresentazione della Natività realizzata dalla comunità scolastica. Un momento che unisce la preparazione al Natale alla partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, trasformando uno degli spazi più conosciuti della città in un luogo di incontro.

Sabato 19 dicembre sarà invece la volta della Festa di Natale delle scuole della Cooperativa Rezzara, organizzata nella sede di via Miani 1 a Busto Arsizio.

Il programma prenderà il via alle 16 con la Bottega di Natale, uno spazio dedicato alle proposte natalizie, affiancata dai Pascal Xmas Games, giochi a tema festivo, e dal Rezzara Xmas Photo Shoot, un’occasione per scattare fotografie ricordo.

Alle 17 è prevista la Santa Messa presieduta da don Emmanuele Silanos, momento centrale della celebrazione natalizia della comunità educativa.

A seguire, la festa proseguirà con una merenda e con la musica della Kosta Band, per concludere il pomeriggio in un clima di convivialità.

I due appuntamenti si inseriscono nelle iniziative promosse dalla Cooperativa Nicolò Rezzara, che celebra il proprio cinquantesimo anniversario, e rappresentano un’occasione per condividere con le famiglie il percorso educativo e i valori che accompagnano l’attività delle sue scuole.