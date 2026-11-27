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Venerdì 18 dicembre 2026 alle 17.00 è in programma il Presepe Vivente curato dalla Scuola Primaria Chicca Gallazzi in piazza Santa Maria a Busto Arsizio. L’appuntamento ha il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale.

Il tema e l’anniversario

La rappresentazione ha per titolo “Una stella si è accesa sulle nostre case” e rientra nelle iniziative legate al 50° anniversario di Nicolò Rezzara. Luogo e orario

L’evento si svolge in piazza Santa Maria a Busto Arsizio a partire dalle ore 17.00.

Festa di Natale delle scuole Rezzara in via Miani con messa e musica

Sabato 19 dicembre dalle 16 nella sede di via Miani 1 a Busto Arsizio giochi, bottega natalizia e set fotografico. Alle 17 la messa presieduta da don Emmanuele Silanos, seguita da merenda e musica dal vivo.

Sabato 19 dicembre 2026, a partire dalle ore 16.00, nella sede di via Miani 1 a Busto Arsizio si tiene la Festa di Natale delle Scuole della Cooperativa Rezzara.

Anche questo appuntamento si colloca nell’ambito del 50° anniversario di Nicolò Rezzara. Il pomeriggio tra giochi e iniziative

Dalle 16.00 il programma prevede la Bottega di Natale, i Pascal Xmas Games e il Rezzara Xmas Photo Shoot. La messa, la merenda e la musica

Alle 17.00 è prevista la Santa Messa presieduta da don Emmanuele Silanos. A seguire sono in programma la merenda e la musica con la Kosta Band