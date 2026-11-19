I volontari di Plastic Free si danno appuntamento a Busto Arsizio per fare il punto sull’impegno ambientale in Lombardia e rinnovare i vertici regionali dell’associazione. Sabato 28 novembre, a partire dalle 15, Villa Calcaterra (in via Magenta 70) ospiterà il quinto meeting regionale dell’organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica.

L’incontro, che gode del patrocinio della Città di Busto Arsizio, è organizzato dai volontari della provincia di Varese sotto il coordinamento della referente provinciale Mariachiara Formenti, con il supporto di Daniela Bonvicini, referente di Brebbia. Sarà l’occasione per analizzare i risultati delle giornate di pulizia ambientale svolte durante il 2026 e per confrontarsi sulle strategie di prevenzione nelle scuole e nei Comuni lombardi.

Le sfide contro l’abbandono dei rifiuti

Al centro del confronto ci sarà la necessità di rendere duraturi gli interventi sul territorio, affiancando alla raccolta materiale un lavoro costante di sensibilizzazione.

«Quando i volontari tornano a pulire un punto che era già stato ripulito, la domanda viene spontanea. Che cosa possiamo fare perché quei rifiuti non si accumulino di nuovo? – dichiara Matteo Bignardi, referente regionale di Plastic Free Lombardia –. A Busto Arsizio vogliamo partire dall’esperienza di chi conosce quei luoghi, capire quali interventi hanno funzionato e farli conoscere anche agli altri Comuni. Lo stesso vale per le scuole, dove spesso sono le domande dei ragazzi a suggerirci da dove cominciare».

Il programma del pomeriggio a Villa Calcaterra

I lavori si apriranno alle 15 con i saluti istituzionali e le operazioni di voto per l’elezione delle nuove cariche associative: referente regionale, segretario regionale e referenti per le scuole.

Alle 15.45 verrà presentato ufficialmente il bilancio delle attività svolte nel 2026 in tutta la Lombardia. Il pomeriggio proseguirà alle 16.30 con la premiazione del concorso fotografico “Reperti brutti”, seguita alle 16.45 dal dibattito tra i referenti locali. Prima della chiusura dei lavori, fissata per le 18, ci sarà spazio alle 17.30 per un quiz a premi dedicato ai partecipanti.