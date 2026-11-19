Un pomeriggio all’insegna della musica, della recitazione e dell’inclusione al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio. Sabato 21 novembre 2026, a partire dalle 16, andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale “La vita è bella!”, realizzato insieme ai ragazzi del centro diurno e comunità Solidarietà Famigliare di Castellanza.

L’iniziativa, promossa dall’Aps Associazione Amici della Nuova Busto Musica con il patrocinio della Città di Busto Arsizio, rientra nella seconda edizione del progetto “V.I.V.A. – Voci Inclusive di Vita e Arte”, sostenuto con il contributo di Regione Lombardia.

Sul palco canto, percussioni e teatro

Lo spettacolo porterà sul palcoscenico un intreccio di canto, musica dal vivo, percussioni e recitazione, pensato per far divertire, riflettere e commuovere il pubblico attraverso il linguaggio universale delle arti sceniche.

La regia dell’evento è affidata a Elisa Carnelli, mentre la direzione musicale è curata da Ornella Gobbi. Un particolare riguardo è rivolto all’abbattimento delle barriere comunicative: l’intero spettacolo sarà infatti accessibile in Lis (Lingua dei segni italiana).

Ingresso gratuito e informazioni per prenotare

L’appuntamento si terrà presso la sala di piazza San Donato a Busto Arsizio. L’ingresso è libero e gratuito per tutta la cittadinanza, ma gli organizzatori segnalano che è gradita la prenotazione.

Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare direttamente l’Associazione Amici della Nuova Busto Musica, con sede in via Pozzi 5, al numero telefonico 0331 621011 oppure scrivendo all’indirizzo email info@nuovabustomusica.it. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.nuovabustomusica.it.