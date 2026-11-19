Busto Arsizio
A Busto Arsizio lo spettacolo inclusivo “La vita è bella!” con i ragazzi di Solidarietà Famigliare
Sabato 21 novembre alle 16 al Cinema Teatro Lux l’appuntamento promosso dall’Associazione Amici della Nuova Busto Musica nell’ambito della seconda edizione del progetto V.I.V.A.
Un pomeriggio all’insegna della musica, della recitazione e dell’inclusione al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio. Sabato 21 novembre 2026, a partire dalle 16, andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale “La vita è bella!”, realizzato insieme ai ragazzi del centro diurno e comunità Solidarietà Famigliare di Castellanza.
L’iniziativa, promossa dall’Aps Associazione Amici della Nuova Busto Musica con il patrocinio della Città di Busto Arsizio, rientra nella seconda edizione del progetto “V.I.V.A. – Voci Inclusive di Vita e Arte”, sostenuto con il contributo di Regione Lombardia.
Sul palco canto, percussioni e teatro
Lo spettacolo porterà sul palcoscenico un intreccio di canto, musica dal vivo, percussioni e recitazione, pensato per far divertire, riflettere e commuovere il pubblico attraverso il linguaggio universale delle arti sceniche.
La regia dell’evento è affidata a Elisa Carnelli, mentre la direzione musicale è curata da Ornella Gobbi. Un particolare riguardo è rivolto all’abbattimento delle barriere comunicative: l’intero spettacolo sarà infatti accessibile in Lis (Lingua dei segni italiana).
Ingresso gratuito e informazioni per prenotare
L’appuntamento si terrà presso la sala di piazza San Donato a Busto Arsizio. L’ingresso è libero e gratuito per tutta la cittadinanza, ma gli organizzatori segnalano che è gradita la prenotazione.
Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare direttamente l’Associazione Amici della Nuova Busto Musica, con sede in via Pozzi 5, al numero telefonico 0331 621011 oppure scrivendo all’indirizzo email info@nuovabustomusica.it. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.nuovabustomusica.it.