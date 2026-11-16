A Busto Arsizio Serve un Pit-Stop per mamme e papà a partire da un pomeriggio con MiniTetris

Malanni di stagione, notti in bianco e schiena a pezzi, ai neogenitori serve ogni tanto fermarsi ai box: Serve un Pit-Stop per mamme e papà! Facciamo squadra. Questo il titolo dell’evento promosso dal gruppo miniTetris per sabato 21 novembre alle ore 16 nel salone del Cineteatro Lux (in via padre Regionaldo Giuliani 2/C a Busto Arsizio, località Sacconago).

All’iniziativa parteciperanno tre esperti del territorio: l’osteopata Filippo Travasoni e con lui Giulia e Maddalena, entrambe infermiere neonatali. Non sarà una conferenza “in cattedra”, ma un pomeriggio informale, pensato per offrire soluzioni concrete e strumenti veri a chi il giorno dopo deve pure correre a lavorare.

Un pit stop per mamme e papà

Con l’Osteopata il focus doppio sarà doppio, sia sulla prevenzione e le tappe motorie dei piccoli, sia sulla postura di mamme e papà, messi a dura prova da braccia, fasce e smart working improvvisato.

Con le infermiere Giulia e Maddalena sarà possibile affrontare i dubbi attorno alla nascita e ai primi 1000 giorni, dalla febbre che sale di notte ai grandi classici del nido, per passare dal panico dell’imprevisto alla sicurezza delle competenze.

In più, spazio alla condivisione, con l’immancabile tappetone morbido per il gioco libero dei bimbi e un’aperi-merenda per grandi e piccini, con tanto di “Svezzy Corner” dedicato ai più piccoli e degustazione della birra artigianale Duck Dive.

Chi è miniTetris

Il gruppo miniTetris nasce dal bisogno di creare una nuova rete sul territorio: «Ne avevamo bisogno noi e crediamo ne abbiano bisogno tantissime altre famiglie – scrivono le mamme e i papà promotori – L’incastro continuo tra lavoro, pappe, sonnellini e imprevisti è la vita da genitori e somiglia tanto a una partita a Tetris, ma nessuno dovrebbe giocarla da solo».

Con questo spirito è nato e continua a vivere miniTetris, una realtà formata oggi da tre famiglie, tre mamme, tre papà e i loro bimbi, che hanno deciso di unire forze e storie per costruire “un villaggio” dedicato all’intera community. Non un club per “genitori perfetti”, ma uno spazio reale per confrontarsi, fare squadra e abbattere l’isolamento che spesso accompagna la genitorialità.

A guidare il progetto sul campo ci sono Alessia (insegnante di sostegno didattico nella vita e copywriter di miniTetris, il cuore empatico del gruppo), Chiara (economista nella vita e garanzia di equilibrio e rigore) e Roberta (architetto nella vita e vulcano di idee creative e concrete).

Behind the scenes, ma assolutamente fondamentali, i loro compagni – papà dei loro figli – Marco, Beppe e Giorgio, il compartimento logistico, il supporto pratico e la severissima “commissione qualità”.

Attraverso eventi, incontri a tema e momenti di confronto libero (davanti a un caffè o a una sfida condivisa), miniTetris punta a creare una rete concreta tra famiglie e territorio. Perché quando i pezzi del Tetris si incastrano insieme, non solo si fa spazio… ma si vince anche la partita!

Sulla nuova pagina Instagram @minitetris_community, con tanti nuovi contenuti, eventi e riflessioni. Inoltre, abbiamo appena inaugurato anche le “serate tra papà“, una formula semplice e senza impegno in cui si lanciano un luogo (sempre nei dintorni di Busto Arsizio) e un orario nelle storie di Instagram e chi c’è e può si ritrova per fare due chiacchiere, giocare a scacchi o fare una partita a giochi da tavolo.