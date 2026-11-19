Dal 27 al 29 novembre al Museo del Tessile torna BA Gusto, e Busto Arsizio potrà dirsi per tre giorni capitale del cibo. La manifestazione è arrivata alla terza edizione e con gli anni si è fatta sempre più grande, aumentando i giorni (uno nel 2024, due nel 2025, tre quest’anno).

Cibo sì ma anche distillati, showcooking, e talk, per una concezione a 360 gradi del mondo enogastronomico. Quest’anno si punta a superare i 5mila visitatori dello scorso anno, ed è stato messo a punto un programma che difficilmente lascerà qualcuno a digiuno.

L’evento è organizzato dal Comune in sinergia con ConfComm Busto Arsizio e Medio Olona, FIPE, la Camera di Commercio Varese e ha il patrocinio di Regione Lombardia. Tra gli highlights ci sono gli ospiti di caratura nazionale, come gli chef Andrea Mainardi (ormai un habitué della manifestazione) e Cesare Battisti, il gelatiere Stefano Guizzetti (miglior panettone 2025) e il primo ospite internazionale, il libanese Maradona Youssef. Ciliegina sulla torta (è proprio il caso di dirlo) il pasticcere tedesco Ernst Knam.

«Oggi possiamo dire – commenta l’Assessore al Marketing e motore dell’evento Matteo Sabba – che la nostra è diventata una città da visitare anche dal punto di vista culinario: in questo modo il territorio cresce così come la sua attrattiva, tra eccellenze e le vetrine che mettiamo a disposizione»

Non vanno infatti dimenticate le eccellenze locali, come la maggioranza dei i 26 espositori presenti e i volti noti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: dal direttore artistico di BA Gusto Fabio Longhin e l’ambassador Mirko Tassin (@tassoculinario), passando per gli chef Stefano De Gregorio (DEG) e Lorenzo Colombo (Il Gesto), il neo miglior pizzaiolo emergente 2026 Luigi Vaccaro (Antica Pizza), arrivando fino al barman Ambrogio Ferraro di Bar is The Name. Innovazione ma anche tradizione, con l’inventore dell’amaretto di Gallarate Renato Gnocchi e Erminio Luraschi, padre dell’iconico figasciò.

Sarà un evento dedicato all’enogastronomia -dice Longhin- nella sua accezione più ampia, che mette in rete tanti settori diversi, dalla ristorazione alla pasticceria, dalla miscelazione all’arte della distillazione.

Spazio anche alla formazione, con il venerdì 27 dedicato interamente a un contest di panettoni tra 7 scuole di settore del territorio. Gli studenti potranno presentare un panettone classico e uno fantasia, e il primo classificato si aggiudicherà un corso di pasticceria presso la Callebaut Academy di Milano offerto da Caterline. In giuria, oltre a Mainardi che diede lo spunto un anno fa, professionisti e giornalisti del settore ci sarà anche il sindaco Emanuele Antonelli.

«Avevo promesso – racconta Tassin – di portare un big per quest’anno, e sono contento che siamo riusciti a farlo con Ernst Knam. Ovviamente tutto questo senza il sostegno degli sponsor non sarebbe possibile, così come organizzare un contest che secondo me è l’aggiunta più bella perché si va a parlare di futuro. C’è il dibattito su far diventare Busto capoluogo, io credo che con il cibo lo è già!»

Soddisfazione anche da parte dei rappresentanti dei commercianti, nelle persone di Rudy Collini e Sarah Leoni, e del sindaco Antonelli: «Mi auguro che questa manifestazione possa proseguire anche oltre il mandato dell’attuale amministrazione: siamo riusciti a ritagliare uno spazio di rilievo su un tema fondamentale che prima mancava in città, esclusivamente grazie al lavoro e alla passione»

Il programma