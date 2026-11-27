A Busto Arsizio Villa Comerio apre il giardino con “Il giardino incantato di Babbo Natale”
Mercoledì 9 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 accesso libero nella struttura di via Palestro 16 per laboratori natalizi, foto ricordo e merenda. Allestimenti realizzati con materiali di recupero e evento confermato anche in caso di maltempo
Mercoledì 9 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 circa, la Comunità Socio Sanitaria “Villa Comerio” di via Palestro 16 a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, propone l’iniziativa “Il giardino incantato di Babbo Natale”. L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Busto Arsizio ed è a ingresso libero per tutta la cittadinanza.
Laboratori, foto e merenda nel giardino
Il giardino della struttura verrà allestito a tema natalizio con spazi dedicati alle fotografie ricordo. Il programma prevede inoltre laboratori natalizi e una merenda per i partecipanti, proseguendo una tradizione di iniziative legate al Natale che Villa Comerio porta avanti da diversi anni.
Gli allestimenti e il coinvolgimento degli ospiti
Il coordinatore della struttura, Piero Barulli, ricorda la riapertura dei cancelli dopo l’appuntamento legato ad Halloween, con l’obiettivo di offrire attività adatte alle diverse fasce d’età.
L’educatrice professionale Chiara Rinaldi spiega che insieme ai ragazzi e alle ragazze sono stati realizzati allestimenti destinati al giardino utilizzando materiali poveri e di recupero. Anna Benetazzo, referente territoriale di Villa Comerio, evidenzia l’importanza di far partecipare attivamente gli ospiti per offrire loro esperienze positive e rendere accogliente la struttura per chi arriva da fuori.
Il pomeriggio si terrà anche in caso di maltempo.
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