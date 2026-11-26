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Il Natale arriva nei giardini del Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate, con una giornata dedicata alla solidarietà, alla scoperta del patrimonio storico e alle attività per le famiglie. Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 17, lo storico complesso di via Monastero 2/4 ospiterà il Mercatino di Natale, promosso dalla Pro Loco Cairate e da Medici con l’Africa Cuamm Varese, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa sarà l’occasione per trascorrere una giornata nell’atmosfera natalizia, contribuendo al sostegno delle attività di Medici con l’Africa Cuamm, organizzazione impegnata nella cooperazione sanitaria nei Paesi africani.

Accanto al mercatino, gli organizzatori propongono una serie di appuntamenti che permetteranno di conoscere meglio uno dei luoghi più importanti della storia di Cairate.

Alle 11 e alle 15 sono previste due visite guidate al Monastero, a cura della Pro Loco Cairate. I percorsi dureranno circa un’ora e saranno a offerta libera. Per partecipare era richiesta la prenotazione entro martedì 24 novembre, scrivendo all’indirizzo gruppo.varese@cuamm.org.

Spazio anche ai più piccoli, con laboratori creativi a tema natalizio a partire dalle 10, organizzati nei Rustici del Monastero. Un’occasione per coinvolgere i bambini in attività manuali e creative durante la giornata.

In caso di maltempo, gli organizzatori assicurano comunque lo svolgimento delle visite guidate e delle attività di intrattenimento per i bambini.

Una mostra fotografica racconta gli spazzacamini della Val Vigezzo

Il Monastero ospiterà anche un’altra iniziativa culturale promossa dalla Pro Loco Cairate: la mostra fotografica «Gli spazzacamini della Val Vigezzo», realizzata dal gruppo fotografico DiaPho’s di Olgiate Comasco.

L’esposizione propone un viaggio per immagini alla scoperta di una figura storica legata alle vallate alpine, quella degli spazzacamini, protagonisti di un mestiere che ha segnato per generazioni la vita e le migrazioni delle comunità montane.

La mostra sarà visitabile sabato 28 novembre dalle 14 alle 17 e domenica 29 novembre dalle 10 alle 17, in concomitanza con il mercatino natalizio.

Sono inoltre previste ulteriori aperture sabato 5 e domenica 6 dicembre, dalle 14 alle 17. L’esposizione era stata inaugurata nel fine settimana del 21 e 22 novembre.

Le due iniziative offriranno così ai visitatori l’opportunità di unire la partecipazione a un evento solidale alla conoscenza della storia locale e delle tradizioni alpine, nella cornice del Monastero di Cairate.

Il mercatino di Natale è in programma domenica 29 novembre, dalle ore 10 alle 17, al Monastero di Santa Maria Assunta, in via Monastero 2/4 a Cairate.