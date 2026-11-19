A Cairate una mostra fotografica racconta la storia degli spazzacamini della Val Vigezzo
Dal 21 novembre al 6 dicembre il Monastero di Cairate ospita l'esposizione realizzata dal Gruppo Fotografico Diapho's di Olgiate Comasco
Il Monastero di Cairate ospita la mostra fotografica “Gli Spazzacamini della Val Vigezzo”, un’esposizione dedicata a uno dei mestieri più caratteristici della tradizione alpina. L’iniziativa, in programma dal 21 novembre al 6 dicembre 2026, è organizzata dalla Pro Loco Cairate con il patrocinio del Comune di Cairate.
La mostra, realizzata dal Gruppo Fotografico Diapho’s di Olgiate Comasco, propone un percorso per immagini dedicato alla figura dello spazzacamino, un mestiere che per generazioni ha segnato la storia della Val Vigezzo, territorio piemontese conosciuto anche per la sua lunga tradizione legata a questa professione.
Attraverso la fotografia, l’esposizione offre l’occasione per avvicinarsi alla memoria di un lavoro un tempo diffuso nelle comunità montane, fatto di fatica, spostamenti e sacrifici.
La figura dello spazzacamino è profondamente legata alla storia della Val Vigezzo, da cui partirono generazioni di lavoratori diretti verso altre regioni italiane e diversi Paesi europei.
La mostra al Monastero di Cairate permette così di riscoprire una pagina di storia popolare attraverso il linguaggio della fotografia, valorizzando la memoria di un mestiere e delle persone che lo hanno esercitato.
Le date e gli orari della mostra al Monastero di Cairate
L’esposizione è visitabile in sei giornate, distribuite tra novembre e dicembre, secondo il seguente calendario:
– Sabato 21 e domenica 22 novembre: dalle 14 alle 17
– Sabato 28 novembre: dalle 14 alle 17
– Domenica 29 novembre: dalle 10 alle 17
– Sabato 5 e domenica 6 dicembre: dalle 14 alle 17
L’appuntamento si inserisce nelle iniziative culturali promosse sul territorio dalla Pro Loco Cairate, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
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