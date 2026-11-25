Un pomeriggio dedicato alla cultura, alle storie e alla musica, con un ospite a sorpresa. Martedì 8 dicembre alle 16, il Teatro SOMS di Caldana, a Cocquio Trevisago, ospiterà la presentazione del 57esimo numero della rivista “Menta e Rosmarino”, con un programma che alternerà letture, incontri e momenti musicali.

L’appuntamento si aprirà alle 16 con il saluto delle autorità, seguito alle 16.15 dalla presentazione della rivista a cura del professor Renzo Dionigi, medico chirurgo, storico e tra i fondatori dell’Università dell’Insubria. A seguire sono previste alcune letture di Silvia Sartorio e Niccolò Minonzio, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei contenuti della nuova pubblicazione.

Alle 17 sarà invece il momento di una sorpresa: Silvia Sartorio dialogherà con una famiglia di artisti, la cui identità sarà svelata soltanto durante l’incontro. Gli organizzatori hanno lanciato un indovinello per incuriosire il pubblico: «Ognuno ha il suo teatro. La madre ha quello di velluto rosso, il padre quello di legno, colori e fili. Segni particolari: talento e vérve».

La presentazione si concluderà con un momento musicale. Alle 17.30 è previsto Libiam nei lieti calici…, mentre le musiche di Niccolò Minonzio accompagneranno il pomeriggio.

Ingresso libero.