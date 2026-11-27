Cocquio Trevisago
A Caldana torna l’Avvento Bazaar: un pomeriggio tra artigianato, musica e solidarietà
Sabato 28 novembre, a partire dalle 14.00, la Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese apre le porte per il tradizionale mercatino natalizio. Alle 18.00 la celebrazione accompagnata dal Coro Europeo; il ricavato sosterrà due progetti solidali tra Gavirate e Luino
Atmosfera natalizia, creazioni artigianali e impegno solidale si incontrano a Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, per il tradizionale Avvento Bazaar. L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre 2026, a partire dalle ore 14.00, presso la sede della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese in via IV Novembre 12 (iniziativa realizzata anche con il sostegno dell’Otto per mille luterano).
Nel corso del pomeriggio i visitatori potranno immergersi nel clima dell’Avvento curiosando tra le bancarelle di regali fatti in casa e le classiche ghirlande d’Avvento, accompagnando la visita con dolci, bevande calde e waffel preparati per l’occasione.
Il pomeriggio si concluderà alle ore 18.00 con un momento di raccoglimento e musica: la celebrazione d’Avvento animata dalle voci del Coro Europeo.
L’iniziativa unisce la festa alla beneficenza concreta sul territorio: l’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto a sostegno della “Banca della Solidarietà” di Gavirate e del progetto “Niente spreco” della Methodist Church di Luino.
Calendario dell’Avvento
Dal 1° al 25 dicembre, apri una casella e scopri buoni, sconti e gift card offerti dalle attività del territorio.
Una casella si apre ogni giorno, dal 1° dicembre.
- ✶ Buoni
- ↘ Sconti
- ▱ Gift card