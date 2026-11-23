A Cantello si chiude la rassegna teatrale autunnale con “Oscar” della compagnia Dimensione Teatro
Sabato 28 novembre alle 21 al Teatro Pax va in scena la commedia brillante in due atti di Claude Magnier diretta da Agostino Landi. L’ingresso allo spettacolo è gratuito
Si conclude sabato 28 novembre al Teatro Pax di Cantello la rassegna teatrale autunnale. Sul palcoscenico salirà la compagnia Dimensione Teatro di Masnago, che porterà in scena alle 21:00 la commedia brillante in due atti «Oscar». L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Cantello ed è a ingresso gratuito.
L’opera e la trama
Il testo è firmato dall’attore e drammaturgo francese Claude Georges Ernest Louis Magnier. Rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1958 — con Jean-Paul Belmondo nel ruolo di Christian Martin e Pierre Mondy nella parte del protagonista Bertrand Barnier — la commedia ottenne poi un ampio successo anche grazie all’adattamento cinematografico del 1967 interpretato da Louis de Funès, che aveva già vestito i panni di Barnier in oltre seicento repliche teatrali.
L’intera vicenda si sviluppa nell’arco di una sola giornata all’interno dell’abitazione di Bertrand Barnier, un facoltoso industriale. Intorno a lui ruotano l’uomo di fiducia, l’eccentrica moglie, la figlia innamorata dell’ex autista di famiglia Oscar, la governante e altri personaggi, in un susseguirsi di equivoci, svolte improvvise e colpi di scena fino al lieto fine.
Il cast e la regia
La regia dello spettacolo è affidata ad Agostino Landi, che firma anche la scenografia insieme ad Agostino Bel Fiore. I costumi sono curati da Cinzia Ercolani, luci e audio da Raffaele Bonodio, mentre il rammentatore è Riccardo Vanacore.
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