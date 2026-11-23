Si conclude sabato 28 novembre al Teatro Pax di Cantello la rassegna teatrale autunnale. Sul palcoscenico salirà la compagnia Dimensione Teatro di Masnago, che porterà in scena alle 21:00 la commedia brillante in due atti «Oscar». L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Cantello ed è a ingresso gratuito.

L’opera e la trama

Il testo è firmato dall’attore e drammaturgo francese Claude Georges Ernest Louis Magnier. Rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1958 — con Jean-Paul Belmondo nel ruolo di Christian Martin e Pierre Mondy nella parte del protagonista Bertrand Barnier — la commedia ottenne poi un ampio successo anche grazie all’adattamento cinematografico del 1967 interpretato da Louis de Funès, che aveva già vestito i panni di Barnier in oltre seicento repliche teatrali.

L’intera vicenda si sviluppa nell’arco di una sola giornata all’interno dell’abitazione di Bertrand Barnier, un facoltoso industriale. Intorno a lui ruotano l’uomo di fiducia, l’eccentrica moglie, la figlia innamorata dell’ex autista di famiglia Oscar, la governante e altri personaggi, in un susseguirsi di equivoci, svolte improvvise e colpi di scena fino al lieto fine.

Il cast e la regia

La regia dello spettacolo è affidata ad Agostino Landi, che firma anche la scenografia insieme ad Agostino Bel Fiore. I costumi sono curati da Cinzia Ercolani, luci e audio da Raffaele Bonodio, mentre il rammentatore è Riccardo Vanacore.