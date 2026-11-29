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Sabato 28 novembre, in Ucraina e in tutto il mondo si celebra il Giorno della Memoria dell’Holodomor, la grande carestia – provocata dalle politiche punitive – che tra il 1932 e il 1933 provocò milioni di vittime in Ucraina, durante il regime di Stalin.

A Cardano al Campo, l’associazione Regala un sorriso-Ukr Aps ha organizzato un incontro commemorativo, con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Milano, per mantenere viva la memoria di una delle pagine più tragiche e dolorose della storia del popolo ucraino.

Ospiti dell’iniziativa sono stati Anastasia Nahorna, rappresentante del Consolato Generale d’Ucraina a Milano, Paola Torno, vicesindaca e assessora alla Persona, Socialità e Cultura del Comune di Cardano al Campo, e Claudio Trevisan, assessore alla Sostenibilità, Sviluppo del territorio e Lavori pubblici.

“La ricostruzione storica dell’Holodomor è stata curata da Nataliya Melnychuk, che ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso gli avvenimenti di quegli anni: la collettivizzazione forzata delle campagne, la confisca dei raccolti, la fame imposta alla popolazione e le misure repressive del regime sovietico. Uomini, donne e bambini furono condannati a una morte atroce, privati persino del cibo necessario per sopravvivere. Si arrivò a punire anche chi raccoglieva poche spighe di grano rimaste nei campi, con la cosiddetta «legge delle cinque spighe». Nel corso dell’incontro, Oksana Tkachuk ha presentato il libro «Ucraina. Il genocidio dimenticato (1932-1933)» dello storico Ettore Cinnella, un’opera che contribuisce a far conoscere una tragedia per troppo tempo rimasta nell’ombra della storia”.

La narrazione e le testimonianze hanno profondamente toccato i presenti. Non sono mancati momenti di commozione e lacrime: ascoltare quelle storie ha reso ancora più concreta la sofferenza di milioni di persone, vittime di una carestia non naturale, ma provocata deliberatamente.

“Le stime riportate nel dibattito storico e parlamentare arrivano a indicare tra i 7 e i 10 milioni di vittime. Un numero immenso, dietro al quale ci sono volti, famiglie, bambini e intere comunità cancellate dalla fame”.

È riconosciuto come genocidio da Ue e dal mondo occidentale, mentre altri Paesi lo commemorano pur non riconoscendolo come genocidio deliberato e contro una etnia. “Nel 2023 anche il Senato della Repubblica italiana ha approvato il riconoscimento dell’Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino”.

Alle ore 16.00, in contemporanea con gli ucraini di tutto il mondo, i partecipanti hanno acceso la Candela della Memoria, simbolo di raccoglimento, rispetto e testimonianza. L’incontro si è concluso con un minuto di silenzio in onore di tutte le vittime.

Ricordare l’Holodomor non significa soltanto guardare al passato. Significa riconoscere la verità storica, difendere la dignità umana e comprendere quanto sia preziosa la libertà.

“Oggi, a distanza di quasi un secolo, il popolo ucraino è nuovamente costretto a lottare per la propria indipendenza, la propria libertà e il diritto di esistere. La storia non deve essere dimenticata. La memoria è un dovere. L’incontro di Cardano al Campo ha voluto trasmettere proprio questo messaggio: un popolo che custodisce la propria memoria non rinuncia alla propria identità. E noi continuiamo a credere che l’Ucraina saprà resistere, sopravvivere e vincere la sua battaglia per la libertà”.