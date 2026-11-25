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Diciotto anni di partecipazione, impegno civico e confronto tra generazioni. A Cardano al Campo il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) ha celebrato la propria maggiore età con una serata dedicata alla sua storia, seguita dall’insediamento del nuovo Consiglio. Due appuntamenti, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, che hanno segnato il passaggio tra il diciottesimo e il diciannovesimo mandato, con l’elezione di Isabella Ragolia a nuova sindaca junior ed Eric Cattaneo a vicesindaco.

Galleria fotografica La cerimonia del nuovo CCRR di Cardano al Campo 4 di 5

Le celebrazioni sono iniziate martedì sera, all’Istituto comprensivo «Maria Montessori» di via Carreggia, con un incontro istituzionale organizzato in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la scuola. Un’occasione per ripercorrere la storia del Ccrr, nato diciotto anni fa e diventato nel tempo uno strumento di partecipazione alla vita cittadina per generazioni di studenti.

Alla serata sono stati invitati gli ex sindaci junior, gli ex consiglieri, gli amministratori comunali e i dirigenti scolastici che hanno accompagnato il progetto nel corso degli anni, insieme alle associazioni che hanno collaborato con i ragazzi e ai rappresentanti della rete provinciale dei Consigli comunali dei ragazzi.

Il percorso è stato raccontato attraverso video, fotografie, documenti e testimonianze. Tra i contributi, un’intervista doppia al primo e al diciottesimo sindaco junior e i messaggi di alcuni ex sindaci, oltre a un diario fotografico e a una mostra dedicata all’evoluzione del Ccrr.

Uno dei momenti centrali è stato il confronto condotto da Matteo Locatelli, della cooperativa sociale Logos, con ex sindaci junior e consiglieri di diverse generazioni, ex sindaci della città, ex dirigenti scolastici e familiari di Laura Prati e di alcuni ex componenti del Consiglio. Un dialogo per ricordare le esperienze vissute e riflettere su come sia cambiata nel tempo la partecipazione dei più giovani alla vita pubblica.

Particolarmente significativo anche il momento dedicato alla «capsula del tempo», nella quale gli ospiti hanno potuto lasciare un pensiero o un piccolo oggetto simbolico. Un gesto pensato per custodire la memoria dei primi diciotto anni e consegnarla idealmente alle generazioni future.

Protagonisti della serata sono stati gli stessi ragazzi e ragazze del Consiglio uscente e di quello appena eletto, impegnati anche nell’accoglienza degli ospiti e nell’accompagnamento attraverso gli spazi della scuola.

Il passaggio della fascia tricolore alla nuova sindaca junior

Le celebrazioni sono proseguite mercoledì 25 novembre, con la cerimonia ufficiale di insediamento del 19° Ccrr, nella sala consiliare «Sandro Pertini» di via Verdi.

Alla presenza della presidente del Consiglio comunale Valentina Ferrati, del sindaco Lorenzo Aspesi, dell’assessore all’Istruzione Andrea Franzioni e della dirigente scolastica Stefania Acquaviva, il Consiglio uscente ha passato il testimone ai nuovi rappresentanti.

Il sindaco junior uscente Leonardo Loche e la vicesindaca Sara Notaro hanno ripercorso l’esperienza del diciottesimo mandato, prima della consegna della fascia tricolore a Isabella Ragolia e della nomina a vicesindaco di Eric Cattaneo.

Loche ha lasciato ai nuovi consiglieri un messaggio sul valore della responsabilità e della continuità dell’impegno: «Un impegno preso con i propri elettori e con il Ccrr va mantenuto con costanza: è questa la sfida che lascio al nuovo Consiglio».

Ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: «Il Ccrr senza un sindaco può andare avanti, ma un sindaco senza un Ccrr non fa neanche un metro».

Durante la cerimonia sono stati consegnati anche gli attestati ai consiglieri e alle consigliere, mentre i nuovi rappresentanti hanno presentato il programma di lavoro del mandato.

Con l’insediamento del diciannovesimo Consiglio si apre così un nuovo capitolo di un’esperienza che da diciotto anni permette agli studenti di Cardano al Campo di avvicinarsi alle istituzioni, imparando a confrontarsi, formulare proposte e assumere responsabilità nei confronti della comunità.

Un percorso che, attraverso il coinvolgimento della scuola e dell’amministrazione comunale, continua a trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione democratica.