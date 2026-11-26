A Caronno Pertusella investita una 73enne, in ospedale al Galeazzi
L'incidente in via Ludovico Ariosto, vicino alla stazione
Una donna di 73 anni è rimasta ferita, dopo esser stata investita a Caronno Pertusella.
È accaduto poco dopo le 18 in via Ludovico Ariosto, verso la stazione, zona Pertusella.
Soccorsa dall’ambulanza, è stata trasferita in “codice giallo” (ferita ma non in immediato pericolo di vita) al Galeazzi di Milano.
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