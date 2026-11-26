Uno spazio dove i ragazzi possano sentirsi ascoltati e le famiglie trovare un punto di riferimento per affrontare dubbi e difficoltà quotidiane. È questo l’obiettivo di “Ti Ascolto!”, il nuovo sportello dedicato ai giovani dagli 11 ai 21 anni e alle loro famiglie, presentato giovedì 26 novembre a Caronno Varesino.

Il servizio, promosso dal Centro per la Famiglia “La Casa di Varese”, nasce dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale e dal coinvolgimento della Chiesa locale, all’interno della rete territoriale coordinata da ATS Insubria.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stata la sindaca Maria Rosa Broggini, che ha evidenziato come il nuovo sportello rappresenti un’opportunità per rafforzare il sostegno ai giovani e alle famiglie del paese: «L’apertura dello sportello “Ti Ascolto!” rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità. Come Amministrazione comunale crediamo sia fondamentale offrire ai giovani e alle loro famiglie punti di riferimento vicini, accessibili e qualificati, capaci di intercettare i bisogni e di sostenere le persone prima che le difficoltà diventino complesse».

Nel suo discorso introduttivo, Broggini ha richiamato anche le difficoltà che adolescenti e genitori possono incontrare nel chiedere aiuto, soprattutto quando manca un riferimento facilmente raggiungibile: «Spesso le difficoltà degli adolescenti e i dubbi dei genitori rischiano di rimanere silenziosi o di trasformarsi in problemi più complessi perché manca un punto di riferimento vicino, informale e facile da raggiungere».

Da qui la scelta di offrire uno spazio di ascolto e primo orientamento, senza che sia necessario intraprendere un percorso terapeutico: «Con “Ti Ascolto!”, attivo ogni giovedì pomeriggio, vogliamo offrire esattamente questo: una porta aperta, un luogo accogliente e non giudicante in cui una professionista qualificata possa ascoltare, accompagnare e orientare verso le risorse giuste, prima che il disagio si aggravi. Non è un percorso terapeutico, ma un gesto concreto di prossimità per dire ai nostri ragazzi e alle famiglie che non sono soli».

Lo sportello sarà affidato a una psicologa e sarà aperto ogni giovedì dalle 15 alle 17. Potranno accedervi i ragazzi minorenni, con il consenso dei genitori, i giovani fino ai 21 anni e le famiglie. Il servizio prevede un massimo di cinque incontri, pensati per comprendere i bisogni delle persone e orientarle, quando necessario, verso le risorse presenti sul territorio.

Come spiega Giuseppe Tarantino, direttore della Fondazione “La Casa di Varese”, l’obiettivo è offrire un primo sostegno senza sostituirsi ai percorsi di cura: «Con “Ti Ascolto!” vogliamo offrire proprio questa possibilità: uno spazio accessibile e prossimo alle famiglie, nel quale i ragazzi e i genitori possano trovare ascolto e accoglienza, condividere dubbi, difficoltà e preoccupazioni e ricevere un primo orientamento».

L’apertura dello sportello rappresenta un ulteriore tassello delle attività del Centro per la Famiglia, che dal 2022 aderisce alla sperimentazione promossa da Regione Lombardia per il sostegno alle famiglie. Nel corso del 2025 il Centro ha seguito complessivamente 835 utenti, attraverso iniziative di accoglienza, ascolto e accompagnamento.

La rete coinvolge soggetti pubblici e del Terzo settore, i quattro Ambiti distrettuali di Varese, Arcisate, Azzate e Tradate e ASST Sette Laghi.

La sindaca ha ringraziato Giuseppe Tarantino, il sindaco di Azzate Raffaele Simone, don Paolo Croci, la comunità parrocchiale e ATS Insubria per la collaborazione che ha reso possibile l’attivazione del servizio, sottolineando l’importanza di costruire una rete capace di sostenere concretamente le famiglie.

Un aspetto evidenziato anche dalla direzione strategica di ATS Insubria: «Una comunità che sa ascoltare i suoi ragazzi e sostenere le famiglie è una comunità che è capace di investire nel suo presente prima che nel proprio futuro».

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 5629404 oppure scrivere a centrofamiglia@lacasadivarese.org.