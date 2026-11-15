A Casale Litta famiglie e scuola insieme per educare i bambini nell’era digitale

Come accompagnare i bambini nella crescita in un mondo sempre più digitale? E come costruire, fin dai primi anni di vita, un rapporto consapevole con le tecnologie? Sono alcune delle domande al centro della prima edizione di “Famiglie in Gioco Kids”, che si è svolta sabato 14 novembre a Casale Litta alla scuola dell’infanzia di Villadosia, coinvolgendo genitori, insegnanti ed esperti in un pomeriggio dedicato all’educazione e al benessere dei più piccoli.

Famiglie in gioco

L’iniziativa rappresenta una nuova tappa di “Famiglie in Gioco”, il progetto nato il 24 maggio 2025 alla scuola primaria di Sumirago dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Mornago, l’Associazione Genitori Sumirago e diverse realtà del territorio. L’obiettivo è creare occasioni di confronto e condivisione tra adulti, per affrontare insieme le sfide educative legate alla diffusione delle tecnologie digitali.

Ad aprire l’incontro è stato Giovanni Mazzilli, docente di scuola primaria e tra i promotori del Patto Digitale Varese Sud, che ha ricordato il senso del percorso: «L’educazione digitale non comincia con il primo smartphone, ma molto prima, nelle abitudini quotidiane, nel gioco, nell’attesa e soprattutto nelle relazioni».

Un approccio che invita a mettere da parte giudizi e sensi di colpa, favorendo invece il dialogo tra genitori e insegnanti. Perché Famiglie in Gioco non significa soltanto proporre attività ai bambini, ma anche permettere agli adulti di mettersi in discussione, confrontarsi e accettare di non avere sempre risposte pronte.

Si vedono i primi cambiamenti

La dirigente scolastica Gabriella Cicolini ha sottolineato come l’educazione digitale sia un impegno costante dell’Istituto comprensivo, che non si limita a organizzare momenti informativi, ma punta a promuovere consapevolezza e responsabilità condivisa lungo tutto il percorso scolastico. Un lavoro che sembra iniziare a mostrare segnali incoraggianti anche nella scuola secondaria di primo grado, dove si intravedono possibili cambiamenti nelle abitudini e negli atteggiamenti legati al digitale.

Durante il pomeriggio la pediatra Chiara Di Francesco e la psicologa neuropsicologa Roberta Lodi Pasini hanno accompagnato i genitori in una riflessione sul benessere dei bambini e sull’importanza di costruire fin dalla prima infanzia abitudini consapevoli nell’utilizzo delle tecnologie.

Mentre gli adulti partecipavano all’incontro, i più piccoli sono stati coinvolti in attività dedicate, grazie alla disponibilità di quattro insegnanti della scuola dell’infanzia. In questo modo l’appuntamento ha potuto trasformarsi in un’esperienza pensata per tutta la famiglia. La giornata si è conclusa con un momento conviviale tra genitori e figli, accompagnato da una merenda offerta e organizzata dal Comitato Genitori di Villadosia.

Un percorso che continua

Il percorso continuerà nel 2027. A febbraio è infatti prevista la quinta edizione di Famiglie in Gioco alla scuola primaria di Sumirago, insieme al secondo appuntamento dedicato alla scuola dell’infanzia.

L’ambizione è costruire una continuità educativa capace di accompagnare le famiglie dalla scuola dell’infanzia alla primaria e poi alla secondaria. Perché educare al digitale non significa soltanto parlare di smartphone e schermi, ma soprattutto prendersi cura delle relazioni, delle esperienze e del benessere di bambini e ragazzi, attraverso un’alleanza tra scuola, famiglie e territorio.