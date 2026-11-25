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Un «testo […] preparato in fretta e senza confronto», che la maggioranza è stata costretta a correggere accettando le proposte dell’opposizione.

Succede a Casorate Sempione, il tema in oggetto è il nuovo regolamento del consiglio comunale e lo segnala proprio l’opposizione di Sogniamo Casorate all’indomani dell’ultima seduta di consiglio, che ha esaminato anche altre questioni.

“Sogniamo Casorate” ha presentato ben 35 emendamenti al testo portato in aula dalla maggioranza. Quasi la metà sono stati effettivamente accettati al komento del voto, segnalando appunto la necessità tecnica di correggere il documento già redatto.

Nel comunicato dell’opposizione, che riceviamo e pubblichiamo, c’è anche il richiamo, più sintetico, ad altre partite affrontate nel corso della seduta.

Regolamento del Consiglio, 35 emendamenti per correggerlo in aula

Perché per approvare le regole di tutti è servito riscriverle punto per punto? Casorate Sempione, 25 novembre 2026 Il Consiglio comunale di martedì 24 novembre ha approvato il nuovo Regolamento del Consiglio, il testo che fissa le regole con cui lavorano maggioranza e minoranza. La maggioranza lo ha votato, il gruppo Sogniamo Casorate si è astenuto. Il testo approvato è però molto diverso da quello arrivato in aula, grazie al lavoro dell’opposizione.

La proposta era stata aggiunta all’ordine del giorno il 16 novembre, insieme al rinvio della seduta: un regolamento di 76 articoli, mai passato da una commissione né dalla conferenza dei capigruppo. Lo abbiamo letto, articolo per articolo, confrontandolo con il Testo unico degli enti locali (TUEL) e con lo Statuto comunale. Ne sono nati 35 emendamenti, presentati nei termini. Oltre alle scelte politiche, c’erano problemi di legittimità. Le regole su dimissioni e surroga dei consiglieri non rispettavano l’articolo 38 del TUEL. La decadenza per assenze era introdotta dal Regolamento, mentre la legge la riserva allo Statuto. Le mozioni venivano sottoposte ai pareri tecnici, che il TUEL esclude per gli atti di indirizzo. Le sedute su variazioni di bilancio e regolamenti diventavano straordinarie, con tre giorni di preavviso, contro quanto stabilisce lo Statuto. C’erano poi rinvii ad articoli senza numero, una commissione citata ma mai istituita, termini diversi per la stessa cosa.

Per questo, la sera prima del Consiglio, abbiamo chiesto con una PEC protocollata di rinviare il punto e di esaminarlo insieme in conferenza dei capigruppo. Era il primo passo di una strategia precisa: se il Regolamento fosse stato approvato con norme in contrasto con la legge e con lo Statuto, eravamo pronti a impugnarlo davanti al TAR. Il Consiglio ha scelto di discuterlo subito, e la discussione è diventata il luogo in cui correggerlo. Il risultato: 16 emendamenti di Sogniamo Casorate approvati all’unanimità, 2 ritirati perché assorbiti nelle proposte della maggioranza, altri respinti e poi riscritti in aula dalla stessa maggioranza per recepirne una parte. In circa due ore il testo è stato rivisto in molti punti.

E’ possibile leggerlo come gesto di apertura? Noi lo leggiamo in un altro modo. Quando una norma contrasta con la legge o con lo Statuto, correggerla è un obbligo. E 35 emendamenti a un regolamento appena depositato dicono soprattutto una cosa: il testo era stato preparato in fretta e senza confronto. Anche leggi e Statuto si possono leggere in due modi. Si possono cercare i limiti, il minimo indispensabile da rispettare. Oppure si possono seguire gli indirizzi che contengono: trasparenza, partecipazione, confronto con chi rappresenta una parte della comunità. Noi chiediamo la seconda lettura. Il Regolamento approvato è migliore di quello di partenza, ma alcuni nodi restano aperti. Per questo ci siamo astenuti, e su quei nodi torneremo.

Nella stessa seduta il Consiglio ha discusso la mozione della maggioranza a sostegno delle forze dell’ordine. Ne condividevamo lo spirito e abbiamo proposto cinque emendamenti per completarla: ricordare anche i tre agenti feriti a Gorizia il 7 novembre, condannare ogni violenza politica da qualunque parte provenga, tutelare chi manifesta e sciopera pacificamente, chiedere al Governo risorse per le forze dell’ordine, istituire una commissione sulla sicurezza della comunità aperta a cittadini e associazioni, che si occupasse anche di violenza di genere. Sono stati respinti tutti, compresa la solidarietà ai tre agenti feriti.

Per questo abbiamo votato contro la mozione.

Infine, sulla variazione del programma dei lavori pubblici, solo dopo una nostra domanda è emerso il cambio delle modalità di finanziamento per la manutenzione del sottopasso e per l’abbattimento delle barriere architettoniche in municipio. È emerso anche che la vendita del terreno di Via 2 Giugno, da cui dipendono le opere del 2026, potrebbe dover essere riproposta a gennaio. È un tema che approfondiremo.

Gruppo consiliare “Sogniamo Casorate” Tiziano Marson, Anna Cattoretti, Salvatore D’Amora, Veronica Cocolo