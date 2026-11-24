A Casorate Sempione una serata contro la violenza sulle donne, con uno sguardo agli adolescenti
Mercoledì 25 novembre allo Spazio Giovani l'incontro "Oltre il silenzio" con la psicologa Federica Parenti. Un appuntamento gratuito rivolto soprattutto a genitori, nonni, insegnanti, allenatori e a tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo
Parlare di violenza contro le donne significa anche interrogarsi su come vengono educati i ragazzi e le ragazze, sulle relazioni che costruiscono e sul ruolo degli adulti che li accompagnano nella crescita: da qui parte l’idea di “Oltre il silenzio”, l’incontro in programma mercoledì 25 novembre alle 20 allo Spazio Giovani di Casorate Sempione, in piazza Trattati di Roma 6.
L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Naturart in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, propone una serata di dialogo con la psicologa Federica Parenti, dedicata in particolare al mondo degli adolescenti e dei preadolescenti.
L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, ma si rivolge soprattutto agli adulti che svolgono un ruolo educativo: genitori, nonni, insegnanti, allenatori e tutte le persone che, nei diversi contesti della vita quotidiana, accompagnano bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita.
L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto su un tema che non riguarda soltanto le vittime della violenza, ma coinvolge l’intera comunità e chi contribuisce alla formazione delle nuove generazioni. La prevenzione passa infatti anche dall’educazione al rispetto, dalla capacità di riconoscere comportamenti problematici e dalla costruzione di relazioni sane, a partire dall’adolescenza.
«Come figure che educano, che lavorano con adolescenti e preadolescenti, non possiamo esimerci dall’essere un tassello importante della comunità», spiegano i promotori – l’equipe educativa dello Spazio Giovani – sottolineando la responsabilità condivisa degli adulti nel creare occasioni di ascolto, dialogo e consapevolezza.
L’incontro si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 20 allo Spazio Giovani, in piazza Trattati di Roma 6 a Casorate Sempione. La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni è possibile contattare i numeri 347 8152443 e 345 2581313, oppure consultare il profilo Instagram @lospaziogiovanicasoratecag.
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