Il grande interesse di prenotazioni per l’evento speciale ha spinto gli organizzatori a spostare la proiezione dalle scuole di Fagnano al cinema Auditorio di Cassano. L’iniziativa è promossa da Anpi, Emergency, Spi Cgil e Acli provinciali di Varese

La grande affluenza prevista alla proiezioe di Naza con intervento di Moni Ovadia ha spinto gli organizzatori a spostare l’incontro da Fagnano Olona al Cinema Teatro Auditorio di Cassano Magnago. Resta la data del 2 dicembre 2026, resta l’orario, alle 20:15 e con intervento di Moni Ovadia alle 21:30.

Ingresso a cinque euro, «per recuperare le spese».

Al centro dell’iniziativa c’è prima di tutto la proiezione di “Naza”, il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, vincitore del Premio Speciale della Giuria alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un film che ha scosso le coscienze, creato un movimento (come già il precedente No Other Land), ha spinto il governo di Israele a dare il via a una vera e propria controffensiva, a base di indagini penali, contro-documentari, post per delegittimare il film.

A rendere speciale la proiezione è però l’incontro con Moni Ovadia, l’attore, regista e attivista politico che ha sempre avuto posizioni antisioniste e che ha parlato del film come «pietra tombale sul sionismo» come ideologia, riconoscendone la potenza narrativa e la capacità anche di parlare di Israele e della società israeliana da dentro, più che di Gaza e della Palestina.

Il film è un’inchiesta sui sistemi utilizzati dall’apparato militare israeliano per pianificare gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza, con particolare attenzione all’impiego dell’intelligenza artificiale e alle procedure attraverso le quali vengono individuati gli obiettivi. Attraverso testimonianze anonime di militari e membri dell’intelligence israeliana, i due registi ricostruiscono dall’interno i meccanismi decisionali che regolano le operazioni militari e il modo in cui vengono valutate le possibili vittime civili. Il documentario affronta così il rapporto tra tecnologia, responsabilità umana e conseguenze della guerra sulla popolazione palestinese. Ma il film – nelle parole e nelle immagini – narra anche più nel profondo la trasformazione ideologica di Israele e i meccanismi di disumanizzazione del nemico

L’iniziativa si svolge appunto a Cassano ma ha il patrocinio del Comune di Fagnano Olona e vede la partecipazione di diverse realtà locali: Emergency, Spi-Cgil, Comitato Varesino per la Palestina, Acli provinciali di Varese e Acli Cassano Magnago.

La sala ha capienza di 400 posti. Possibilità di acquisto in prevendita alla cassa del cinema giorni sabato 28 e domenica 29 novembre ore 16,00 – 18,00