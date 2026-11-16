Varese News

Gallarate/Malpensa

A Cassano Magnago la quinta edizione del Premio Anemos: un riconoscimento a chi combatte la violenza

Sabato 21 novembre, alle 18, il Cinema Teatro Auditorium Giovanni XXIII ospiterà la cerimonia di premiazione dedicata ai professionisti che si impegnano nel contrasto e nella prevenzione della violenza. Ingresso libero

SNATURATE violenza di genere

Torna a Cassano Magnago il Premio Anemos, giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento dedicato a valorizzare l’impegno di chi, attraverso la propria attività professionale, contribuisce al contrasto e alla prevenzione della violenza.

La cerimonia si terrà sabato 21 novembre 2026, alle ore 18, al Cinema Teatro Auditorium Giovanni XXIII, in piazza San Giulio 1, a Cassano Magnago.

L’iniziativa, promossa da Anemos Italia ODV, intende conferire un riconoscimento a professioniste e professionisti che operano su tutto il territorio nazionale e che, nei rispettivi ambiti lavorativi, si distinguono per il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza.

L’evento si svolge con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Cassano Magnago.

Una serata tra riconoscimenti, musica e spettacolo

A condurre la quinta edizione del Premio Anemos saranno Raffaella Manetta e Pasquale Martinoli.

La cerimonia sarà accompagnata da diversi momenti di intrattenimento musicale e artistico, con la partecipazione di Natalia Carpenco al violino, Andrea Pioppo al pianoforte e del cantautore Nir.

Tra i protagonisti della serata anche l’ensemble di violini MiLaReSol del Liceo Musicale G. Verdi di Luino, Danza 360, la cantante Susanna Zucchelli, il Club delle Donne APS e i ballerini professionisti Elena Travaini e Graziano Zaniboni.

Contribuirà inoltre all’intrattenimento ARCI Sport di Cassano Magnago.

Un premio per sensibilizzare contro la violenza

Il Premio Anemos nasce con l’obiettivo di dare visibilità a chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a costruire una cultura della prevenzione, del rispetto e del contrasto alla violenza.

La quinta edizione rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’impegno quotidiano dei professionisti che operano in questo ambito, attraverso una serata aperta alla cittadinanza.

L’ingresso all’evento è libero.

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Novembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.