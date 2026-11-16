A Cassano Magnago la quinta edizione del Premio Anemos: un riconoscimento a chi combatte la violenza

Torna a Cassano Magnago il Premio Anemos, giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento dedicato a valorizzare l’impegno di chi, attraverso la propria attività professionale, contribuisce al contrasto e alla prevenzione della violenza.

La cerimonia si terrà sabato 21 novembre 2026, alle ore 18, al Cinema Teatro Auditorium Giovanni XXIII, in piazza San Giulio 1, a Cassano Magnago.

L’iniziativa, promossa da Anemos Italia ODV, intende conferire un riconoscimento a professioniste e professionisti che operano su tutto il territorio nazionale e che, nei rispettivi ambiti lavorativi, si distinguono per il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza.

L’evento si svolge con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Cassano Magnago.

Una serata tra riconoscimenti, musica e spettacolo

A condurre la quinta edizione del Premio Anemos saranno Raffaella Manetta e Pasquale Martinoli.

La cerimonia sarà accompagnata da diversi momenti di intrattenimento musicale e artistico, con la partecipazione di Natalia Carpenco al violino, Andrea Pioppo al pianoforte e del cantautore Nir.

Tra i protagonisti della serata anche l’ensemble di violini MiLaReSol del Liceo Musicale G. Verdi di Luino, Danza 360, la cantante Susanna Zucchelli, il Club delle Donne APS e i ballerini professionisti Elena Travaini e Graziano Zaniboni.

Contribuirà inoltre all’intrattenimento ARCI Sport di Cassano Magnago.

Un premio per sensibilizzare contro la violenza

Il Premio Anemos nasce con l’obiettivo di dare visibilità a chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a costruire una cultura della prevenzione, del rispetto e del contrasto alla violenza.

La quinta edizione rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’impegno quotidiano dei professionisti che operano in questo ambito, attraverso una serata aperta alla cittadinanza.

L’ingresso all’evento è libero.