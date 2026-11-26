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Sabato 28 novembre alle ore 16:30, presso la Fondazione FGS, in via Cinque Giornate 28 a Cassano Magnago, sarà presentato “In volo con Aldo Brovarone”, il nuovo libro di Alberto Grampa, pubblicato da Gli Archivi Ritrovati di Tradate. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il volume conduce alla scoperta di un aspetto meno conosciuto di Aldo Brovarone, tra i più influenti designer automobilistici della storia. Dopo il pensionamento dalla carrozzeria torinese Pininfarina, dove aveva dato vita a celebri progetti automobilistici, Brovarone trasferì la propria maestria tecnica e pittorica al mondo dell’aviazione. Il libro riproduce decine dei suoi bozzetti aeronautici, originariamente concepiti come cartoline da collezione, e presenta testi in italiano e in inglese.

L’opera è stata realizzata con la collaborazione di Renzo Sacchetti e si apre con un’introduzione del Generale di Brigata Aerea Stefano Cosci, già direttore responsabile della Rivista Aeronautica. Il volume si rivolge agli appassionati di aviazione, agli storici, agli estimatori del design e a chi desidera conoscere la versatilità artistica di Brovarone.

La presentazione si terrà sabato 28 novembre 2026 alle ore 16:30 presso la Fondazione FGS, via Cinque Giornate 28, Cassano Magnago. Ingresso libero.