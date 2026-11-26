A Cassano Magnago si presenta “In volo con Aldo Brovarone”, il libro dedicato al talento aeronautico del celebre designer
Sabato 28 novembre alle 16.30, alla Fondazione FGS, Alberto Grampa presenterà il suo nuovo volume dedicato alla passione per l’aviazione di Aldo Brovarone, storico designer di Pininfarina. Ingresso libero
Sabato 28 novembre alle ore 16:30, presso la Fondazione FGS, in via Cinque Giornate 28 a Cassano Magnago, sarà presentato “In volo con Aldo Brovarone”, il nuovo libro di Alberto Grampa, pubblicato da Gli Archivi Ritrovati di Tradate. L’ingresso è libero e aperto a tutti.
Il volume conduce alla scoperta di un aspetto meno conosciuto di Aldo Brovarone, tra i più influenti designer automobilistici della storia. Dopo il pensionamento dalla carrozzeria torinese Pininfarina, dove aveva dato vita a celebri progetti automobilistici, Brovarone trasferì la propria maestria tecnica e pittorica al mondo dell’aviazione. Il libro riproduce decine dei suoi bozzetti aeronautici, originariamente concepiti come cartoline da collezione, e presenta testi in italiano e in inglese.
L’opera è stata realizzata con la collaborazione di Renzo Sacchetti e si apre con un’introduzione del Generale di Brigata Aerea Stefano Cosci, già direttore responsabile della Rivista Aeronautica. Il volume si rivolge agli appassionati di aviazione, agli storici, agli estimatori del design e a chi desidera conoscere la versatilità artistica di Brovarone.
La presentazione si terrà sabato 28 novembre 2026 alle ore 16:30 presso la Fondazione FGS, via Cinque Giornate 28, Cassano Magnago. Ingresso libero.
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