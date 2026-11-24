Si è svolta sabato 21 novembre a Villa Pomini l’inaugurazione di «SEGNO GESTO E MATERIA nella pittura giapponese del II dopoguerra 1958-1960», la mostra permanente che presenta, dopo il restauro conservativo, otto dipinti di sei artisti giapponesi donati da Ottorino Luciano Pomini (1921-1987) alla Città nel 1983. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco Cristina Borroni, il console generale del Giappone a Milano, Yagi Koji, l’assessore alla Cultura e Istruzione di Castellanza Davide Tarlazzi -che ha curato la mostra insieme a Giulia Briguori-, l’onorevole Manuela Maffioli, componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, e Michele Di Toro, consigliere delegato della Provincia di Varese.

Il sindaco Borroni, nel suo saluto introduttivo, ha rivolto un sentito ringraziamento a chi ha lavorato al progetto: i curatori, la restauratrice Isabella Pirola, l’architetto Gianni Fiore, gli studenti e le docenti del Liceo Artistico “Paolo Candiani” di Busto Arsizio. Ha poi ricordato la donazione di Pomini come un atto di fiducia nei confronti della comunità e ha sottolineato il lavoro comune che ha reso possibile la mostra. Al progetto hanno contribuito il Comune con risorse proprie, Regione Lombardia con il sostegno a «Villa Pomini Lab», il Consolato, la Provincia di Varese e la Fondazione Varese Welcome con il patrocinio, insieme ai professionisti e alle imprese che hanno studiato, restaurato e allestito le opere. «Un privato decise di consegnare al pubblico qualcosa di suo, perché diventasse di tutti. La mostra che apriamo oggi nasce da lì, da un atto di fiducia –ha detto il primo cittadino-. Vorrei però che questa giornata non fosse ricordata come un punto d’arrivo. Quando un’alleanza funziona, merita di durare e di diventare un metodo. La cultura dei territori cresce quando enti pubblici, imprese, fondazioni, scuole e associazioni si riconoscono parte dello stesso progetto e scelgono di sostenerlo con continuità. La cultura cresce in rete, non in solitudine. Ed è proprio in queste collaborazioni virtuose che una piccola città trova la forza di pensare in grande».

La mostra rientra tra gli eventi che celebrano il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Giappone. «Questa mostra arricchisce il programma delle celebrazioni per il nostro 160° anniversario e offre un’altra importante occasione per rafforzare il dialogo tra Giappone e Italia – ha sottolineato il console generale Yagi Koji -. Rappresenta un’opportunità unica per i visitatori italiani di scoprire un capitolo meno conosciuto della storia dell’arte giapponese. È un ottimo esempio di come il dialogo culturale e l’amicizia internazionale non avvengano solo nelle grandi città o a livello nazionale, ma nascano anche dalle comunità locali e dalle piccole città, grazie all’entusiasmo e all’impegno delle istituzioni, delle associazioni e dei singoli cittadini. L’amicizia tra Giappone e Italia si costruisce anche attraverso iniziative come questa».

Per l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, «questa esposizione rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare una parte della prestigiosa Donazione Ottorino Luciano Pomini e per accompagnare il pubblico alla scoperta di una stagione straordinaria e affascinante dell’arte giapponese. Come Regione Lombardia abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa attraverso la misura dell’Avviso Unico, perché crediamo nel dovere di investire in progetti capaci di custodire il patrimonio artistico dei nostri territori, rendendolo vivo e accessibile a tutti. Mi riempie d’orgoglio il coinvolgimento diretto degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio. Avvicinare i nostri ragazzi alla grande bellezza, permettendo loro di confrontarsi sul campo con opere, restauri e linguaggi culturali di altissima qualità, significa seminare futuro e formare le coscienze delle nuove generazioni».

Alla genesi e all’allestimento della mostra è stato dedicato invece l’intervento dell’assessore Tarlazzi: «Con questa mostra permanente prende vita un raccolto, ma significativo polo espositivo. Si restituisce al patrimonio artistico italiano un prezioso nucleo di otto dipinti astratti giapponesi del secondo dopoguerra, raro nel nostro Paese per cronologia e qualità storica. Le opere sono state studiate, restaurate, valorizzate nell’allestimento e affiancate da una serie di podcast che ne accompagnano la scoperta. È un risultato che supera i confini della nostra città, come attestano il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e della Regione Lombardia, che ha finanziato i podcast tramite bando. È significativo che questo progetto si realizzi nel 140° anniversario della fondazione delle Officine Pomini e alla vigilia del 2027, quarantesimo anniversario dalla scomparsa di Ottorino Luciano Pomini: un collezionista italiano del Novecento che merita di essere riscoperto».

I dipinti esposti sono di Imai Toshimitsu, Motonaga Sadamasa, Kuno Shin, Kawabata Minoru, Abe Nobuya e Dōmoto Inshō. Pomini li acquisì attraverso i principali circuiti artistici del Nord Italia proprio negli anni in cui i loro autori si affermavano in Occidente. Fino al 10 gennaio la villa sarà aperta il sabato dalle 15 alle 18,30 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30, con due aperture straordinarie martedì 8 dicembre e mercoledì 6 gennaio, dalle 15 alle 18,30. La visita è accompagnata da 16 podcast in italiano, inglese e spagnolo. Proseguono anche gli incontri di approfondimento. Domenica 29 novembre, alle 17, Paolo Linetti, direttore del Museo d’Arte Orientale “Mazzocchi” di Coccaglio, terrà l’incontro «Il tramonto del mondo fluttuante è a Occidente». Sabato 5 dicembre, alle 15, le classi del Liceo Artistico “Paolo Candiani” presenteranno la ricerca e i progetti che hanno fatto di Villa Pomini un caso studio multidisciplinare. Domenica 6 dicembre, dalle 15 alle 18,30, gli stessi studenti accompagneranno i visitatori alla scoperta della loro mostra didattica. Tutto il programma e le novità su villapomini.comune.castellanza.va.it.